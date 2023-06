El Elche CF parece haber dado en el clavo con su nueva campaña de abonos, titulada «Volver juntos», gracias a los precios «competitivos» y «asequibles» que ha puesto a los aficionados para abonarse toda la temporada. La caída a la Segunda División ha llevado a la institución franjiverde a rebajar sus pretensiones económicas y a escuchar buena parte de las reivindicaciones que los seguidores habían hecho. Así, los responsables de diferentes peñas y de la Federación que las aglutina han mostrado un mensaje positivo hacia el club.

Consultados por este periódico, los presidentes de siete peñas y de la Federación coinciden en remarcar que son los abonos que se merece el aficionado porque «tienen unos precios razonables para un equipo de Segunda División. Por el dinero nadie debe dejar de ir al fútbol ya que hay abonos muy económicos y que se adaptan a todos los bolsillos», concreta Francisco Pérez, presidente de la Peña Franjiverde Vega Baja. En el mismo sentido se expresa el dirigente de Franja Verde, Tomás Domenes, que apunta que «la considero una campaña agresiva para llenar el estadio. Si se divide el abono por 21 partidos es el espectáculo más económico al que se puede asistir».

Para José María Irles, de la Peña Nino Leyenda, «los precios son buenos. Lo único que veo mal es que no se haya presentado la campaña. El club está dando una imagen de alejamiento de la afición tremenda». Siempre hay quien querría más, como Valero Payá, presidente de la Peña Franjiverde de Petrer, que piensa que «es un precio asequible, pero con tanto asiento no hay tanta diferencia entre antiguos y nuevos. Podrían hacer un descuento mayor para que se abone más gente».

Faltan descuentos a familias numerosas

Carlos San José, de la Penya Altabix sigue echando en falta los descuentos a familias numerosas, pero cree que «son unos precios adecuados para Segunda» y que la rebaja realizadao a los ya socios es «lógica tras un año nefasto, aunque debe haber continuidad año tras año para que se premie la fidelidad». Este es precisamente uno de los puntos más destacados por la afición. El presidente de la Federación de Peñas del Elche, David Aranda, se muestra satisfecho porque «el club nos ha escuchado y ha aceptado tener en cuenta nuestras propuestas. Una de las peticiones de la Federación era que no hubiera jornadas económicas, además de continuar con la tendencia de seguir fomentando a las nuevas generaciones con el carnet baby e infantil, que fueran más económicos todavía para que la gente joven no tuviera problemas para venir y que las familias no tengan que hacer un desembolso más grande». También es positivo para Aranda que «este año se empiece con el descuento para las renovaciones. Esto hay que implantarlo, debe ser fijo cada temporada. Ese es el objetivo por el cual se pidió».

Fidelidad

Juan Diego Peña, presidente Peña Centenario, ahonda en estas cuestiones. «No es un gran descuento si tenemos en cuenta que esta afición fue fiel durante todo el año pasado con el equipo descendido desde la primera vuelta; se podría haber hecho más. Los precios en general están bien, ya el año pasado en Primera fueron muy buenos para la categoría y este año están bien».

Reflexiones

Peña incluye una reflexión interesante: «Las campañas de abonos deben empezar antes de que acabe la liga anterior, ya que tienes a tus clientes (socios) en el estadio la última o dos últimas semanas y simplemente tienes que potenciar el pronto pago con algún descuento, para empezar a hacer caja. De esta forma se trabajaría con una visión mas profesional y se captaría a socios dudosos. Ahora hay que volver a activar al socio y venderle el plan de futuro sin fichajes todavía, por tanto cuesta el doble».

Ánimos

Entre los mensajes de los presidentes peñistas hay frases de «ánimo a toda la afición, para que renueven el abono y sigan apoyando al equipo. Pese al descenso seguro que vamos a ser de los equipos con más abonados. Espero que superemos los 15.000. Y la provincia principalmente se va a volcar de nuevo en esta campaña. ¡Vamos, afición! ¡Mucho Elche!», resalta Pérez, que se siente encantado con «el lema “Volver juntos”. Si algo positivo hay que destacar de la temporada pasada es el apoyo incondicional de la afición y lección de amor a unos colores pese a los resultados negativos. No suele ser habitual ver un estadio lleno pese al descenso virtual a media temporada y animando a su equipo y eso en toda España ha sorprendido. Somos una afición madura que ama a su equipo por encima de todo y juntos debemos volver a Primera, equipo y afición».

Pedro Zaragoza, de la Peña Guardamar, introduce un elemento novedoso: «No me gusta el lema después de la nefasta gestión realizada el pasado curso de no fichar a nadie prácticamente, hacerlo tarde y mal y dejar perder la categoría».