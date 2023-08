No es el estreno liguero. Para ello habrá que esperar al sábado 12 de agosto (22 horas) frente al Racing de Ferrol. Pero el nuevo Elche CF de la temporada 2023-2024 tendrá la oportunidad de presentarse este noche (21 horas) ante su afición con motivo de la disputa de la 62 edición del trofeo «Festa d’Elx», frente al histórico Parma de Italia.

El conjunto ilicitano se encuentra realizando un stage de pretemporada en las instalaciones de Pinatar Arena, lo que ha permitido cerrar el acuerdo y convertirse en el primer equipo de Italia en participar en el torneo ilicitano, uno de los más longevos de cuantos se celebran en España y que este año vuelve a recuperar la normalidad. El año pasado se disputó en diciembre, aprovechando el parón del Mundial de Catar y en 2019 y 2020 no se llegó a jugar. Primero porque el césped del estadio Martínez Valero no se encontraba en condiciones y el segundo por la pandemia del Covid, que obligó a alargar la competición liguera.

El histórico Parma está intentando recuperar su prestigio de antaño después de sus problemas económicos. Actualmente se encuentra en Segunda División, pero es un rival de enjundia, que ha sido dos veces campeón de la Copa de la UEFA, una de la Supercopa de Europa, una de la Supercopa de Italia y tres de la Copa de Italia. Su gran ausencia para el choque de esta noche será el portero Gianluigi Buffon, que esta semana anunció su retirada del fútbol en activo a sus 45 años.

El encuentro servirá para calibrar la puesta a punto de un Elche que, a pesar del descenso a Segunda División, mantiene la llama de la ilusión entre sus aficionados. Prueba de ello son los más de 17.000 abonados con los que cuenta ya el club ilicitano.

Los seguidores franjiverdes podrán ver, por primer vez en directo, a su equipo. Los anteriores cuatro envites: Rotherham (1-0), Cartagena (0-1), Tenerife (1-0) y Alcorcón (0-0) se han disputado a puerta cerrada o lejos de la ciudad.

Beccacece aprovechará el partido para seguir perfilando el once inicial con el comenzará la competición. El técnico argentino no podrá contar con el lesionado Jhon Chetauya y es complicado que Óscar Plano, el último fichaje del conjunto ilicitano pueda tener minutos, ya que viene de no realizar pretemporada.

Mario Gaspar va, poco a poco, cogiendo la forma y podría tener su oportunidad en la segunda parte, mientras que Cristian Salvador, que disputó la recta final del choque ante el Alcorcón, sí que está llamado a tener más protagonismo.

Álex Martín y Áleix Febas, las otras dos incorporaciones de este verano a la plantilla cuentan con todas las papeletas para estar en el equipo titular.

La duda es el portero Edgar Badia. El guardameta catalán no pudo estar el pasado miércoles ante los alfareros por unas molestias en el cuádriceps y Beccacece no quiere arriesgar pensando ya en el estreno liguero ante el Racing de Ferrol. Si Badia no está, será San Román el encargado de defender la portería.

Quién sí que estará, presumiblemente en el once inicial, es Lucas Boyé. El delantero argentino está llamado a ser la referencia ofensiva del Elche. De momento, las ofertas que han llegado no ha satisfecho al propietario del club, Christian Bragarnik, y mucho tendrían que cambiar las cosas para que se produzca su salida. Aunque en el mundo del fútbol todo puede pasar y hasta que el 1 de septiembre se cierre el mercado la incógnita va a existir.

El resto de la plantilla estará toda a disposición de Beccacece, quien alineará un equipo titular que se asemejará mucho al que juegue ante el Racing de Ferrol.