El entrenador Eibar, Joseba Etxeberria, no que no dudó en destacar el potencial del Elche CF de cara al encuentro que ambos equipos van a disputar este sábado (17 horas), en el campo de Ipurúa. El técnico del conjunto armero recordó que el conjunto ilicitano es un recién descendido de Primera División, que no será un rival fácil y más después de su derrota en casa en la jornada inaugural frente al Racing de Ferrol.

Gatillazo del Elche el día menos propicio Etxeberrería vea al conjunto ilicitano como un contrincante con un "potencial muy grande" y con una plantilla de "mucho nivel". "Respetamos mucho al Elche, pero tenemos que ser nosotros mismos y que la gente vea a ese equipo que queremos, con ritmos muy altos", comentó en declaraciones recogidas por EFE. El técnico del Eibar espera una "reacción" de su equipo ante tras la goleada que encajó la primera jornada, en El Sardinero, contra el Racing de Santander. "Se nota que la gente está con muchas ganas, muy motivada, después de una goleada así la reacción tiene que venir. Estamos todos con ganas de que llegue el sábado. Siempre duele perder, pero sobre todo de esa forma. Queremos reaccionar", señaló. El técnico elgoibartarra manifestó que, al ser el primer partido del equipo en casa, la gente les va a ayudar, aunque opina que tienen que subir "la intensidad" y ser "muy incómodos" para el conjunto ilicitano. El Elche viaja a Eibar con 21 jugadores Cree que el público desde la grada va a "empujar" y confía en que haya una buena entrada en Ipurua, a pesar de ser pleno agosto y con muchos eibarreses aún vacaciones fuera de la ciudad. Para vencer, debe ser un Eibar "agresivo" y que transmita su "mejor versión" ante sus aficionados, comentó Etxeberria espera que el inicio de la temporada en su feudo sirva para que el equipo demuestre lo que va ser capaz de hacer en Ipurua durante toda la campaña y que el campo siga siendo el "fortín" de las dos campañas anteriores. El Eibar cuenta con una baja de última hora, la de Konrad de la Fuente, que se unirá a la de Rober Correa y a las de Stoichkov y Corpas, ya muy recuperados, pero que no van a llegar a tiempo para jugar el sábado. Bautista, sin embargo, ya estará disponible, lo que es una buena noticia, ya que las lesiones se están concentrando en la demarcación ofensiva y ello resta un potencial importante al equipo armero.