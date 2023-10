Sebastián Beccacece, entrenador del Elche CF, ve el próximo partido ante el Sporting de Gijón (este miércoles, 21.30 horas) como “una ilusión y la posibilidad de un nuevo rival. Sabemos de la fortaleza que tiene en su estadio y de cómo se han hecho muy fuertes allí, por la idea muy clara de su entrenador y por la velocidad de sus atacantes. Debemos hacer un partido muy correcto y con mucha disciplina táctica y de esfuerzos”, remarca.

Beccacece asegura que “estamos preparados para la complejidad del escenario. Creemos en nosotros para seguir insistendo en lo que hacemos. Pensamos cada vez más que estamos más cerca de la victoria”.

Lesionados

Preguntado por los jugadores con los que no puede contar, el preparador argentino explica que “Borja Garcés se viene recuperando”, pero aún no está disponible, “como John” Chetauya. El resto, “están todos a disposición, con ánimo. Cuando hay partido entresemana generalmente trabajamos más la carga con los que menos vienen jugando, para que también se sientan protagonistas y estén preparados para entrar cuando les toque”.

Insistir en el camino

Solo ha habido cuatro días entre jornadas y en el estado de ánimo está “la sensación agridulce por no haber podido conseguir los resultados merecidos. Pero debemos seguir insistiendo en nuestro camino, que es el correcto y pronto llegarán los goles”.

Durante la temporada habrá rotaciones, “pero aún estamos en el inicio y el estado de ánimo es bueno. Aunque siempre estamos abiertos a buscar variables. A lo largo del año las rotaciones serán inevitables cuando el calendario exija más”.

A por la victoria

El ánimo del equipo está donde es lógico que esté. “Pero nosotros trabajamos siempre buscando la victoria. La parte anímica del grupo es buena, por la tranquilidad de que ofrecieron todo en el último partido. Por la cantidad de disparos, con situaciones muy claras en las que el arquero fue muy determinante”.

Aún así, “queda la sensación de que falta algo, la concreción, pero viajamos con el ánimo de saber que este es el camino y que estamos luchado para ganar. Debemos seguir buscando a través del protagonismo e intentar completar todo el esfuerzo con esa concreción que nos falta”.

Para Beccacece, la clave del próximo choque está en que el rival cuenta con mucha velocidad, una buena estructura de la organización defensiva, son exigentes en la presión, muy intensos. Es un partido complejo en el que tendremos que estar con ese valor, coraje, disposición para asumir el riesgo evitando las transiciones… Son muy importantes las vigilancias y el sentido en la elaboración del juego, que nos va a dar un poco más de seguridad. Y construir. Ordenar todo lo que tiene que ver con los espacios. También trabajan bien el balón parado”.

Riesgo

El técnico considera que “a los mejores equipos, que juegan a espacios grandes, les generan situaciones los rivales. Pero el Elche nunca ha recibido un gol de contra hasta el momento. Han sido más desde fuera el área y balones detenidos. Somos un equipo que juega a espacios grandes y que genera situaciones. Da la sensación de que arriesgamos mucho y que desde fuera se ven los espacios. Es normal porque presionamos al jugador que tiene el balón”.

Pero el preparador cree que “el análisis que a mí me gusta hacer es positivo, porque al Elche no nos llegan los rivales. Como venimos de una derrota exagerada en Burgos ese partido estropea nuestra imagen, pero no estamos en esa situación de que nos generen mucho. Esta es una liga pareja muy competitiva. Nosotros estamos compitiendo y no tenemos los puntos que merecemos. Asumo que debemos ganar y no lo estamos consiguiendo, pero creo que el camino que estamos siguiendo es el adecuado”.

El gol

El objetivo de cada jornada: “Hay que concretar. Muchas veces tenemos ventaja numérica, pero no lo hacemos. Pero es cuestión de tiempo. El equipo genera ante un equipo replegado, en pocos metros. Tenemos que empezar por aquí. Me encantaría atacar a espacios grandes, pero nos suelen esperar atrás”.

Reconoce que esta situación genera esa sensación de frustración, enojo o ira y debemos poder convertirlo en fortaleza. Buscamos variables, seguir generando, que no siempre llegue el mismo jugador, repartir la responsabilidad de la concreción, que sea colectiva. Que no caiga sobre el peso de un futbolista. Dentro de nuestras posibilidades buscar variables para que el equipo no sea previsible, que pueda construir, elaborar y tener esas opciones que tiene en todos los partidos. Y apoyarlos, porque en la dificultad, el entrenador tiene que estar más presente que nunca. Porque son jugadores que van a convertir goles. Yo creo en ellos. Y sigo insistiendo. Tenemos que ir por ese camino. Es un poco doloroso, pero debemos resolverlo. Es parte del proceso. El grupo está trabajando con valentía. Yo veo a un equipo comprometido”.

“Las ocasiones en este Elche se reparten entre varios jugadores. Fidel tuvo tres. Mario Gaspar remató en el área. Plano entró y tuvo cuatro y es un grandísimo definidor. Tengo clarísimo que hará gol”. El falta de tantos “no tiene que ver con la cantidad de jugadores que llegan. No es un tema de cantidad ni de calidad sino de concreción”.

Defensa

En defensa, “tenemos un equipo preparado para reaccionar si acontecen situaciones como la de Mario Gaspar o lesiones. Sí es cierto que en el medio centro todos están poniendo de su parte. Cristian o Febas eran más de irse adelante, pero estamos trabajando mucho en defender mejor. La lesión de John nos privó de ello, pero sus sustitutos están creciendo mucho”. De todos modos, la responsabilidad en la retaguardia “no es sólo de la última línea, sino de todo el equipo. En base a ello, dentro de los jugadores que tenemos, vemos lo más conveniente. Trato de ir día a día observando. También me equivoco mucho”.

¿Qué espera de Óscar Plano?

“Estos futbolistas necesitan un proceso de adaptación e irá de menos a más. Es cuestión de tiempo. Aún precisa conectarse con los compañeros. Necesita un tiempo y un cierto grado de libertad, por lo que también debemos ajustarnos a su juego. Estamos contentos. Es importante para nosotros”.

Rodri Mendoza

Sobre Rodri Mendoza, Beccacece asegura que “para nosotros es importante, como lo fue Josan en su momento. Es relevante ver el crecimiento de los jóvenes. Rodrigo tiene mucha pasión por el juego, tiene buen tiro a media distancia, te da varias posibilidades. Es muy joven. Y es muy bueno. Pero hay que ir poco a poco. Hicimos el proceso con él, que se lo vaya ganando. Que tenga el deseo. Él también tiene que acabar de acomodarse y a mí, como entrenador, me gusta acompañar. Creo que debe tener su tiempo y su proceso. Emparejar esto y equilibrarlo, lleva su tiempo. Ahora he de felicitarlo por su debut, pues hizo un gran trabajo para llegar aquí. Pero la vida es eso. No todo es como uno quiere. En ese crecimiento estamos todos”.