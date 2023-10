El entrenador del Sporting desveló este martes su relación con Sebastián Beccacece, téncino del Elche, equipo que visita este miércoles en El Molinón. "Hablamos por teléfono en pretemporada y ya le avisé: lleva tiempo adaptarse a Segunda División", comentó Miguel Ángel Ramírez, al entender que el preparador argentino está pasando por las missas dificultades vividas por él en su primera campaña en Gijón. El canario recordó que ambos se enfrentaron en Copa Sudamericana, y desde entonces mantienen relación. En esta competición, el Independiente del Valle de Ramírez eliminó en cuartos de final al Independiente de Avellaneda de Beccacece.

A por la cuarta victoria en El Molinón

"Va a ser difícil tener mucha gente mañana. La hora no ayuda (21.30), y porque los jueves, al jefe le da igual que juegue el Sporting el día anterior, tienes que estar a la hora que te toca. Ojalá que puedan ir porque merezca la pena acostarse tarde. Me encantaría ver mañana lo que hemos visto en los partidos que hemos ganado en casa. La magia de El Molinón es hacer al rival pequeño".

El Elche

"Es un equipo que está teniendo peores resultados de lo que está generando o mereciendo. Con el míster me enfrenté en Copa Sudamericana. Le respeto muchísimo. Me encanta lo que hace y lo que propone. Lleva tiempo adaptarse a la Segunda, lo hablamos por teléfono por pretemporada. Da igual la plantilla, la Segunda es muy difícil. Va a ser cuestión de tiempo que tengan buenos resultados, tienen buenos mecanismos y plantilla. Lo normal es que acaben estando arriba".

Laterales izquierdos

"Cote está bien. Ha entrenado con normalidad. El caso de Diego Sánchez es que se lo están poniendo muy complicado Cote y Pablo. No hay mucho más. Diego lo está haciendo todo muy bien. Tengo la convicción de cuando le toque va a estar preparado".

Recuperación

"La plantilla está bien. Alguno más cansado que otros, con molestias normales de haber competido hace unos días. Viví una situación así en Sudamérica. Tanto en Brasil como Ecuador. Le das más importancia al vídeo, porque vas a preparar poco en el campo. Hay más trabajo de entender comportamientos del Elche y priorizar el mensaje más importante para competir en defensa y ataque".

Djuka y Montenegro

"Es una suerte que esté con nosotros. Poder contar con él no solo como jugador, también como capitán. Para mí y para sus compañeros. Ha dado un paso adelante en ese sentido. Es un líder en el día a día. En el campo sabemos todo lo bueno que nos da. Hace que también la competencia le sea difícil. Ahora entró Campu sabiendo que no había motivos para sacar a Djuka, pero es que Campu lo estaba haciendo bien. Beneficia al equipo.

Ganar te empuja

"Siempre ganar te da un empujón para volver a ganar. Era muy importante ganar fuera y, más allá, era el buscarlo el qué queremos hacer para merecer ganar. Teníamos para hacer el 0-2 o 0-3 y a lo mejor en una acción te empatan, pero queríamos hacer las cosas mejor".

Play-off

"Y si el equipo hubiera estado en descenso, se le hubiera dado mucho más ruido aunque fuera la jornada 8. Y al final no es tanto el ruido estar ahí porque es la jornada 8. No sé si me explico. Nuestro foco no puede estar en la clasificación. En el foco del entrenador, nunca. Esto es muy largo. Mi energía es hacer mejores a mis jugadores cada fin de semana".

Solo repitió un once desde su llegada

"No lo hago conscientemente. El tema es que para mí, no hay dos partidos igual. No creo en el que me funcionó esto ante este rival, no lo toco. No tengo esa creencia. Cada partido te pide cosas diferentes. A partir de ahí, elaboramos el plan de juego. De ahí la importancia de tener varios jugadores por puesto, que es lo bueno que tengo este año, y los cinco cambios (en un partido), que puedes cambiar medio equipo".

Rotaciones

"Teniendo una plantilla tan larga, es difícil mantener a todos implicados. Si somos capaces, es la mayor satisfacción y para ellos, como equipo, también por ver que todos son importantes. No hay ningún equipo que lo haya hecho bien con solo 11 jugadores en una liga tan larga. Cali y Campu, desde que empezamos, no están pensando en el día a día si serán o no titulares. Piensan en estar preparados".

El entrenador

"Estoy bien. Confiante en lo que estamos haciendo, en el trabajo del día a día. Tenemos una relación excelente en cuerpo ténico y plantilla. Confiamos los unos y los otros. Trabajamos en no conformarnos. En esta Liga, en cuanto te relajes, te sitúa rápido. Queremos aspirar a más sin dejarnos llevar por resultados".