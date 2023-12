El técnico del Elche CF, Sebastián Beccacece ha ofrecido este sábado la rueda de Prensa previa al encuentro del este domingo (14 horas), en el estadio Martínez Valero, frente al colista Cartagena. El entrenador argentino ha asegurado que, a pesar de la buena dinámica de su equipo en las últimas jornadas, que le han situado a un solo punto de los puestos de “play-off” y a tres de las plazas de ascenso directo, el conjunto ilicitano “no se ha ganado todavía” la condición de candidato y favorito a subir a Primera División. Al mismo tiempo, ha advertido que el choque ante los cartageneros será “ muy difícil” y que “ningún partido se gana sin jugar” ante el hecho del favoritismo de los franjiverde, por jugar en casa y ante el último de la clasificación.

¿Cómo afrontan el encuentro ante el Cartagena?

Es un rival que se encuentra en su mejor dinámica y nosotros también. Estamos preparando el partido con mucha ilusión. Es un equipo muy sólido que, en las últimas jornadas, ha conseguido puntos en campos difíciles, como Tenerife u Oviedo, que la semana pasada ganaron en casa ante el Sporting de Gijón, segundo clasificado, y también se han clasificado en la Copa del Rey, eliminando al Alcorcón. El mejor antídoto es tener placer por el juego. A pesar de la dificultad que generará el encuentro, si nosotros tenemos la capacidad de gestionarlo bien, disfrutar y jugar y jugar, con el apoyo de la afición, lo sacaremos adelante. Tenemos que estar todos unidos. La gente pide que hagamos y nosotros tenemos que dárselo.

Y vuelve Gonzalo Verdú…

Es un jugador al que le tengo un gran aprecio y cariño. Después de mi primer entrenamiento, cuando llegué, había un acto del Centenario en el Gran Teatro y ya dijo, como capitán, la buena experiencia que había tenido la plantilla. Eso es siempre es de valorar. Además de los resultados que consiguió con el Elche, es una gran persona, al igual que su familia. Lo que queda son los vínculos personales, más allá de las decisiones que se tomaron con su continuidad. Debe ser recordado como se merece, porque defendió con orgullo la camiseta del Elche. Los futbolistas que reciben este reconocimiento es porque antes se lo han ganado.

El Elche está buen dinámica y es uno de los candidatos y favoritos al ascenso y el Cartagena es colista. A priori, se podría pensar que se va a ganar el partido, incluso, fácil…

Para nada. Va a ser un partido muy duro. Nosotros no pensamos en eso. Siento que todavía no somos candidatos y favoritos al ascenso. Hay equipos mejores en la clasificación y nosotros estamos en el camino de conseguir serlo. No lo digo por quitarle presión a los jugadores. Estamos creciendo, pero todavía nos falta para ganarnos ese privilegio. Estamos en ese proceso y no podemos ir con esa mentalidad. Esto es un proceso individual y colectivo. El Sporting de Gijón es el cólider y perdió con el Cartagena en la última jornada y a nosotros nos puede pasar. Solo pensamos en partido a partido y que nos quedan tres finales antes de finalizar el año y llegar al parón.

¿Cómo se encuentran Raúl Guti, Álex Martín y John, que fueron bajas por lesión para la Copa?

Raúl (Guti) lleva ya dos días entrenando con el grupo. John está entrenando con normalidad pero es más una cuestión de que le falta ritmo y, en principio, la única baja es la de Álex (Martín). El resto están todos y eso me pone feliz. Solo pueden jugar once y los cinco cambios y todos deben estar preparados, como demostraron en las eliminatorias de Copa, frente al Europa y el Linares. Futbolistas como Diego (González), Carreira, Salinas, Cristian (Salvador)… demostraron que están preparados para jugar cuando sea necesario.

¿Qué opinión tiene de Mourad? Porque, a pesar de no estar marcando goles, le da mucho al equipo…

Metió un gol importante en la eliminatoria de Copa frente al Europa y ha dado varias asistencias. Es un jugador que, a pesar de no marcar, interviene de manera directa en la concreción de las jugadas. Es el primer defensor, nos ayuda mucho a la presión… le doy un valor enorme y estoy viendo la transformación que está llevando a cabo. Se lo dije a él delante del resto de compañeros, cuando llegó no estaba para competir en la alta competición, por el peso y otras cuestiones…. Ahora está demostrando que lo puede hacer. Puede jugar a alta intensidad de manera continúa y los goles seguro que van a llegar. Ha cambiado su mentalidad, ha perdido peso y es un futbolista que nos da mucho.