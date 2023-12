Gonzalo Verdú Cacicedo (Cartagena, 21 de octubre, 1988) regresará el domingo a la que ha sido su casa, el estadio Martínez Valero, durante las seis anteriores temporadas. En el Elche jugó casi 200 partidos (193), entre Liga, Copa del Rey y las eliminatorias de dos “play-offs” de ascenso. Con la camiseta franjiverde logró ascender a Segunda y a Primera División, consiguió dos permanencias en la máxima categoría y, sobre todo, cumplió su sueño de poder jugar en el fútbol profesional. Además, fue el capitán de plantilla, tras la retirada de Nino. Además de buen jugador dejó una gran impronta como buena persona, siempre atento con la afición e involucrado en todos los aspectos, deportivos y sociales, del club ilicitano.

Después de dejar el Martínez Valero, ha regresado al equipo de su ciudad, el Cartagena, en el que no están saliendo bien las cosas. Es el colista de la clasificación, aunque desde la llegada Julián Calero, que sustituyó a Víctor Sánchez del Amo, han mejorado y en los últimos partidos están cosechando buenos resultados, que hacen que el Cartagena vaya a ser el domingo un rival difícil para el Elche.

¿Cómo afronta el partido del domingo en su vuelta al Martínez Valero?

Va a ser muy especial. Hace apenas medio año que me marché del Elche y ahora vuelvo con otra camiseta y estoy muy centrado en mi equipo. Queremos seguir con la buena línea de trabajo que llevamos en las últimos partidos, en los que hemos mejorado los resultados y, en la situación que nos encontramos, vamos a ir al Martínez Valero a intentar hacer un buen encuentro y tratar de conseguir la victoria, para escalar posiciones y salir de abajo en la clasificación.

¿Qué le está pareciendo la temporada del Elche?

Le costó arrancar y adaptarse a la nueva categoría, después del descenso. Pero, con la plantilla que tiene, seguro que va a estar arriba. En las últimas semanas, los jugadores han dado un paso al frente y han mejorado mucho.

¿Lo ve como candidato al ascenso?

Por plantilla sí. Todos sabemos que la Segunda División es muy difícil e igualada. Tiene un gran potencial y esperamos que esta semana no lo saquen y podamos ser nosotros los que nos llevemos los tres puntos.

¿Y el Cartagena? Han tenido un muy mal inicio de temporada…

Sí, tuvimos un arranque muy pobre, en el que las cosas no salieron, sobre todo a nivel de resultados. Pero, en las últimas semanas, el equipo está compitiendo mejor, hemos estado cerca de ganar en campos difíciles, como en Oviedo y en Tenerife. En los cuatro últimos partidos hemos logrado tres empates y una victoria y tenemos que continuar con esa línea de mejora que estamos llevando a cabo.

Superar la eliminatoria de Copa ante el Alcorcón también les ayuda…

Sí. Sobre todo porque, ahora, en la situación en la que estamos, necesitamos darnos alegrías. Nos enfrentamos a un rival duro, de nuestra misma categoría, y ganar fuera de casa siempre es complicado. Ha sido un premio a las cosas buenas que está haciendo el equipo últimamente.

¿Qué encuentro espera el domingo?

Sabemos que el Elche siempre sale a intentar dominar los partidos, principalmente, en el Martínez Valero. También se ha dejado puntos frente a rivales, a priori, inferiores, y debemos ser inteligentes para saber afrontar el encuentro, porque eso nos llevará a tener opciones de ganar.

¿Qué recibimiento espera de la afición? Supongo que bueno…

En Elche siempre he sentido y tenido mucho cariño desde el primer día que llegué. Siempre lo he dicho que la afición me trató de maravilla. Ahora vuelvo con otra camiseta y, como profesional, defiendo los colores del Cartagena y quiero ganar.

Viendo los problemas que tuvo el Elche a principio de temporada en defensa y que están jugando futbolistas como Mario de central… ¿Ha llegado a pensar que, si se hubiera quedado, hubiese tenido la oportunidad de jugar?

Ahora no sirve lamentarse de nada. Es una decisión que tomamos entre club, que no me presentó oferta de renovación y yo. Creo que fue la acertada y decidí que mi etapa en el Elche había acabado. Las seis temporadas que estuve me encontré muy a gusto. Tuve la suerte de poder volver al Cartagena, que es el equipo de mi ciudad, y estoy contento, a pesar de que el inicio de Liga fue difícil. Sigo de cerca al Elche. Tengo muchos amigos y antiguos compañeros allí y va a ser especial volver, pero no me arrepiento, para nada, del cambio que tomé.

Con el pésimo arranque de temporada del Cartagena y después de la mala campaña pasada en el Elche, parece que está gafado...

El fútbol siempre te pone a prueba y, por suerte, he tenido más temporadas buenas que malas. En el Elche, a excepción de la última, todas fueron muy buenas, con dos ascensos y dos permanencias en Primera. El año pasado fue difícil y esta campaña hemos tenido un arranque mal y nos ha costado, pero en las últimas semanas estamos encontrando el camino y tenemos que seguir trabajando para salir de donde estamos.

El Cartagena aspiraba a estar arriba en la clasificación y está colista…

La Segunda División es una categoría muy difícil. La temporada pasada, con una plantilla más o menos como la que tenemos ahora, casi se metieron en el “play-off” y hay jugadores experimentados. Pero cada año es diferente. Comenzamos con un entrenador (Víctor Sánchez del Amo) y ahora tenemos otro (Julián Calero) y parece que las cosas van mejor. Tenemos mucho margen de mejora, en muchos partidos hemos merecido más de lo que hemos conseguido y esto es una carrera de fondo. Estamos lejos de la salvación, pero en los últimos encuentros hemos encontrado la buena línea y debemos seguir insistiendo para continuar hacia arriba.

¿Y ve al Elche ascendiendo?

Sería una alegría muy grande, porque le tengo un gran cariño. Tiene potencial para conseguirlo, pero queda mucho. Ahora nos enfrentamos y el domingo esperamos competir y que gane el Cartagena, porque nos merecemos recibir alegrías. Y a partir del lunes le desearé todo lo mejor al Elche.