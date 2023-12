El entrenador del Elche CF, Sebastián Beccacece, ha ofrecido este jueves la rueda de Prensa al importante encuentro que su equipo disputa este viernes (20.30 horas), en el estadio Nuevo Carlos Tartiere, frente al Oviedo. El técnico franjiverde ha asegurado que el tropiezo de la última jornada contra el Cartagena ya está olvidado, ha señalado que están más centrados en mejor y en el camino que les puede llevar hacia el ascenso que en la actual clasificación y ha avisado de la dificultad del conjunto asturiano, al que ha considerado como uno de los candidatos a luchar por el ascenso.

¿Está el equipo con ganas de resarcirse de la derrota ante el Cartagena?

Nosotros miramos hacia adelante. Ante el Cartagena jugamos un excelente primer tiempo y en el segundo no pudimos mostrar nuestra versión. Tenemos las ideas claras y ahora ya pensamos solo en el Oviedo. Va a ser un partido difícil y duro, porque es uno de los rivales, junto a nosotros, más sólido como local. Vamos con la convicción tremenda en este grupo. Estamos acabando un semestre en el que nos hemos sabido sobreponer a las adversidades y hemos sabido imponer una idea y un estilo. La clasificación se define en mayo o junio, lo que pasa en medio es aprendizaje y evolución para seguir evolucionando.

Se trata de un partido importante para los dos equipos y cambia mucho de ganar a perder...

El camino son las 42 jornadas de la competición y lo que acontece en el medio tiene que ver con la inmediatez y las urgencias. Vamos con el objetivo de luchar hasta el final. La Liga no se acaba por un resultado. Al final ser verá quien está arriba. La idea y el estilo es lo que nos debe llevar a la pelea del sueño (ascenso). No podemos entrar en esa locura y lo que debemos hacer es pelear desde el sueño, la entrega y el compromiso, que tiene esta plantilla.

¿La concentración para no cometer errores a balón parado es en lo que más ha incidido esta semana después de ver lo que pasó ante el Cartagena?

La concentración es determinante la concentración en todo momento, a balón parado y en las acciones en movimiento. En el primer gol del Cartagena, teníamos a diez jugadores por detrás de la pelota y no hubo desatenciones. Fue más mérito del rival. En el segundo, estábamos pensando más en atacar y faltó comunicación entre Josan y Diego González. La ambición de este equipo noble y generoso es ganar siempre y, a veces, cuando no se puede ganar, hay que intentar, al menos empatar; y eso nos llevó a cometer errores.

¿Está satisfecho de lo que está viendo hasta ahora?

El equipo está encontrando lo que queremos de forma natural. Se están produciendo adversidades que van afectando a la continuidad, como lesiones o sanciones. Estoy contento por el semestre que estamos realizando, porque sabía que ibar a ser complejo. Estuvimos a punto de conseguir la cuarta victoria consecutiva, algo que lleva el Elche sin años sin lograr y lo hizo en Segunda B. Además, he mirado el histórico y hacía mucho tiempo que no le cosechaban tres victorias seguidas y nosotros los hemos hecho dos veces. y los chicos se pudieron mostrar porque iba a ser duro. Con esfuerzo, trabajo, dedicación y amor vamos a pelear por nuestro sueño y un resultado no nos a afectar.

¿Están ya preparados Borja Garcés y Sergio León para ser titulares?

Borja (Garcés) tiene una pequeña molestia y ha estado dos días al margen y Sergio (Léon) está lejos de la alta intensidad que pretendemos. También algunos inconvenientes de último momento y estamos a la espera de pruebas médicas para ver qué hacer. Como en todos los grupos, debemos recomponernos y competir. Hemos jugado todo el semestre con Nico Fernández y Tete en la derecha, y la comisión deportiva, con Sergio (Mantecón) a la cabeza, está trabajando para buscar alternativas. Hemos jugado con los que están y eso es parte de nuestro día a día: resolver las adversidades que se presentan, dándolo todo.

El Oviedo ha ganado cinco de sus seis partidos como local...

La solidez ya la tenían con el anterior entrenador (Álvaro Cervera) y con el actual (Luis Carrión) han logrado un poco más de organización, iniciativa en ataque… es un equipo de mucho cuidado, peligrosa en la pelota detenida y con desequilibrio. Va a ser un candidato a luchar por el ascenso y un rival de mucho cuidado. Intentaremos imponer nuestras condiciones de juego y luego estarán los detalles.

Con dos partidos viernes y martes, ¿se plantea realizar rotaciones?

Vamos a ver cómo se encuentran los jugadores que están con molestias. Pero este grupo se reinventa cuando es necesario y es capaz de superar las adversidades. Es una plantilla muy generosa, humilde y esforzada y lo está demostrando.