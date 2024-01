El lateral derecho del Elche CF Sergio Carreira ha atendido este miércoles a los medios de comunicación para analizar la actual situación del conjunto ilicitano y, sobre todo, el encuentro de dieceseisavos de final de la Copa del Rey, que el cuadro franjiverde disputa este sábado 6 de enero (18.30 horas), en el estadio Martínez Valero, frente al Girona, el colíder de Primera División y uno de los equipos reveleción del fútbol europeo y mundial. El futbolista cedido por el Celta afronta el choque con "muchas ganas" y convencido de poder dar la sorpresa.

¿Cómo afrontan el partido del sábado?

Con muchas ganas. Hemos tenido un pequeño parón y tenemos muchas ganas de volver a jugar y más en casa y un encuentro ilusionante, como todos, frente al Girona, que es el equipo de moda.

¿Qué espera de este nuevo año 2024?

El grupo está con muchas ganas. Hemos vuelto a los entrenamientos pensando en lo que viene, intentando mejorar los detalles y espero un 2024 lo mejor posible, ganar el máximo de partidos y lo afrontamos con muchas ganas.

Después de no jugar mucho durante la primera vuelta, en los últimos partidos fue titular…

Ser titular depende de mí. Aunque, al final es una decisión del míster, tengo que seguir mejorando y ganar en confianza. A pesar de estar tanto tiempo sin jugar, cuando me ha tocado hacerlo, me he sentido cómodo.

Beccacece es un entrenador que busca la polivalencia en los jugadores…

Sí. Es un aspecto importante. El fútbol está evolucionando. A pesar de ser lateral, también puedo jugar más centrado o como interior. Me está sirviendo para desenvolverme en zonas del campo en las que no estaba acostumbrado a jugar. Me sirve de aprendizaje y para complementarme como jugador.

¿Qué significa medirse a un rival como el actual Girona?

La Copa siempre es especial. Debemos seguir trabajando igual que cualquier partido, sin mirar al rival. Pulir los errores e intentar dar la mejor versión. Si estamos bien y jugando en casa podemos ganar.

El hecho de que el Girona tenga que jugar este miércoles y que hará rotaciones y que el Elche estará más fresco, ¿qué porcentaje hay de superar la eliminatoria?

No sabría decir qué porcentaje. Pero valorando todos esos aspectos, es verdad que nosotros no jugamos Liga y estaremos más frescos. Tenemos muchas ganas de volver a jugar en nuestro estado y estamos preparadísimos para afrontar el encuentro.

¿Puede ser una ventaja salir a disfrutar sin la presión de tener que ganar?

Como jugador sí que puedes sentir un poco menos la presión exterior. El Girona es favorito, pero sería de mediocres no pensar en salir a ganar como si fuera cualquier otro rival.

Coincidió con Miguel Rodríguez en la cantera del Celta. Un jugador que está siguiendo el Elche para intentar fichar en este mercado de invierno…

Es amigo mío. Es un jugador potente, que va bien al espacio. Es la primera noticia que tengo y es una cuestión que tiene que ver el club.

¿Cómo está llevando esa exigencia que no tuvo tanto en el Mirandés y en el Villarreal B?

Es algo que no había vivido nunca y te ayuda a no bajar el pistón. Los 12 primeros clasificados estamos muy igualados y para mí cualquier partido es importante.

¿Qué espera de la afición el sábado?

Nuestra afición siempre está ahí. No es un buen día (Festividad de Reyes), pero el otro día, en el entrenamiento a puertas abiertas, tampoco era buen día y buena hora y vinieron más de mil. Ver ese apoyo siempre ayuda.