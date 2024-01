El defensa del Elche CF Carlos Clerc aseguró, tras el encuentro de la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Copa del Rey, tras perder ante el Girona (0-2), en lal que el conjunto ilicitano gozó de muchas oportunidades de gol, que lo único que puede hacer el equipo para cambiar la dinámica de resultados es "insistir" para mejorar su efectividad ante la portería rival y cambiar la actual dinámica actual de resultados.

"Lo preocupante sería no crear ocasiones, no llegar o que el equipo no fluyese", comentó el jugador catalán tras el choque ante el gerundenses recogidas por EFE. Al mismo tiempo, indicó que al cuadro franjiverde no se le puede reprochar nada más allá de "afinar la puntería".

"Es más una cuestión de acierto, que los jugadores se liberen un poco", comentó Clerc, quien se mostró abierto a la posible llegada de refuerzos a la plantilla en el mercado de invierno.

El catalán aseguró que el Elche no entiende otra forma de jugar que "ser dominador e intentar tener el balón porque es nuestra seña de identidad".

Clerc también reconoció contactos con el club ilicitano para prolongar su contrato. "Es un premio, pero me lo quiero tomar con calma. Quiero acabar el año y luego decidir de la mejor manera. Estoy a gusto aquí, pero primero quiero intentar subir y luego, decidir", explicó el futbolista catalán

Carlos Clerc también se refirió a la inminente salida del portero Edgar Badía, amigo personal suya, al Zaragoza.

"Como amigo íntimo que soy de él le apoyaré siempre todo lo que sea que le haga feliz. Si ambas partes salen beneficiadas, bienvenida sea", dijo el catalán, quien no valoró que su destino pueda ser el Zaragoza, un rival directo del Elche. "Son cosas que no controlamos nosotros y entiendo que será la mejor opción personal para él", concluyó.