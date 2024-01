Lejos de buscar excusas, porque "viajamos a Tenerife con el convencimiento de que vamos a ganar", el entrenador del Elche, Sebastián Beccacece ha anunciado hace unos minutos en rueda de Prensa nueve bajas para el próximo partido, que se disputa este sábado a las 18.30 horas en el Heliodoro Rodríguez López.

Cronológicamente. El técnico franjiverde ha iniciado su intervención dando a conocer que dos jugadores no irán convocados porque están tratando de resolver su futuro lejos del Elche. Estos dos futbolistas profesionales son Raúl Guti y Lautaro Blanco, ambos con contrato en vigor y con cláusulas importantes. Ellos consideran que no han jugado lo que merecen. El míster se ha explicado y no quiere que se marchen, pero les ha dado la posibilidad de no acudir al próximo encuentro para que resuelvan de la mejor manera posible su futuro.

La explicación

Sebastián Beccacece habla claro: "Raúl y Lautaro son dos jugadores muy valiosos, pero yo no puedo poner a todos en todos los partidos. Les hemos dado la posibilidad de ver una salida. Esta semana les hemos permitido que no estén en la lista de convocados para ver si resuelven. Y si la semana que viene no se ha concretado, pues ya les hemos dicho que vuelvan con nosotros. Ambos han ingresado en 15 partidos de 24. Más del 50%. Y un equipo no se compone sólo de 11 futbolistas. El club en ese sentido es muy sensible. Como pasó con Edgar Badia".

Beccacece asegura que les ha dado tiempo "para que puedan definir esa situación. Nosotros queremos que se queden. Entendemos la postura de los futbolistas, pero si los que se interesan por ellos no pagan lo que el club considera, no van a salir. Es una postura un poco contradictoria. Ellos creen que deben salir y yo creo que deben continuar".

E insiste el técnico: "Entiendo que les dimos este tiempo para ver si pueden resolverlo y si no es así ellos me han demostrado un comportamiento muy profesional y notable y sé que si no se marchan ellos van a estar para el partido de Valladolid. Es un tema emocional y mental. Necesito gente comprometida. Prefiero viajar con 18 y no con 23".

Lesionados

A la ausencia de larga duración de Óscar Plano, se suman en esta convocatoria la de cuatro jugadores más de la primera plantilla por molestias musculares. Fidel, Josan, Diego González y Álex Martín no viajan tampoco a las Canarias. Ni Adam, que pasa por un proceso febril. Ni Sergio León, sobre el que el técnico ha reconocido que no está al 100%. "Vamos 18 pero todos enfocados en el objetivo. Creo que esa va a ser la mejor decisión", concretaba Beccacece, que sobre el delantero ausente recordaba que "tuvo una lesión importante y luego se notó esa falta de ritmo y continuidad. Contra el Girona, por ejemplo. Creo que está lejos de lo que pretendo y así se lo dije a él también".

Diego González

Preguntado en concreto por si Diego González también está en la situación de Guti o Martín, el entrenador considera que su caso es distinto. "Ha sido titular en varios partidos. Hoy le impide jugar un golpe en la rodilla. Es diferente al caso de Raúl y Lautaro. Hemos usado mucho más a Diego que a él. O a Pamies y Salinas. Si hay algo (sobre su posible salida) no me generaría ningún tipo de inconveniente", sentenciaba.