El director deportivo del Elche C.F. Sergio Mantecón, ha sido el encargado de presentar oficialmente al delantero Manu Nieto y al portero Matías Dituro. Al mismo tiempo, ha explicado la salida de Edgar Badia y cómo afronta el club ilicitano lo que resta del mercado, en el que ha asegurado que llegarán más refuerzos.

Mantecón ha explicado que “eran dos perfiles en los estábamos trabajando desde hace bastante tiempo" y ha querido agradecer, tanto a Manu Nieto como a Dituro su predisposición para venir.””Siempre han mostrado su ilusión por jugar en el Elche y ese ha sido el principal motivo, además de mejorar el nivel de la plantilla.

¿La decisión de firmar a Dituro ha venido provocada por la salida de Edgar Badia?

Queríamos completar la portería con un portero con otras cualidades. Nuestro objetivo es mejorar todas las demarcaciones. Teníamos a Edgar (Badia) y a San Román y queríamos incorporar un guardameta más. Apareció la opción de irse al Real Zaragoza, que le hizo una oferta atractiva y no estaba contando con los minutos que siempre ha tenido en el Elche. Se ha ganado esa decisión y, a pesar de ser un jugador muy importante para nosotros, prefería salir para poder jugar más y, al final, hemos llegado a un acuerdo.

Parece que al final se van a realizar más fichajes de los previstos en este mercado de invierno…

El mercado de invierno fructúa mucho y se dan ciertos condicionantes. Estamos abiertos a mejorar la plantilla. Firmar por firmar no lo vamos a hacer. Queríamos estas dos piezas para mejorar la portería y, sobre todo, la delantera, después de la lesión de Óscar Plano, contar con un jugador como Manu Nieto, que estuviera preparado para jugar ya después de las vacaciones. Quedan muchos días de mercado y no sabría decir un número exacto de los futbolistas que pueden venir. Estamos atento al mercado. Seguimos buscando un extremo y algún jugador más para la parte defensiva y perfiles que nos puedan ayudar. A veces se nos llena la boca pidiendo fichajes, pero también hay que tener en cuenta la gente del fútbol base, que también están ayudando y solo vendrán jugadores que mejoren lo que tenemos en casa.

Gattoni es uno de los jugadores que se le relaciona con el Elche…

Es un perfil que estamos valorando, pero, de momento, no hay nada. El mercado ofrece opciones y no quiero hablar de nombres propios. Todos los jugadores que puedan mejorar la plantilla los tenemos en cuenta. Puede ser una buena operación.

¿Qué le ha parecido la convocatoria de Rodrigo Mendoza con la selección española sub’19?

Estamos encantados. Es un jugador nuestro, que ha ido creciendo de la mano del club y su gran rendimiento le ha permitido la oportunidad de ir con la selección sub’19. Quiero agradecer a su familia y a la gente del fútbol base, especialmente a Rubens, porque como lo ha tratado en estos últimos años. Se ha tenido tranquilidad y ha superado momentos que no han sido fáciles.

¿Jugadores como Álex Martín, Diego González, Lautaro Blanco o Raúl Blanco podría salir?

No es fácil. Hay futbolistas que están teniendo poco protagonismo y alguno de esos podría salir. Pero primero queremos centranos en las incorporaciones y, luego en las salidas. Si alguno de esos que no están jugando piden salir, los tendremos en cuenta, pero no queremos precipitarnos hasta que no llegue lo que queremos.

A pesar del fichaje de Manu Nieto, ¿se busca otro delantero más referencia?

La llegada de Manu Nieto ha sido más por la lesión de Óscar Plano. Estamos abiertos a todas las posibilidades que ofrezca el mercado. Si encontramos alguien que pueda aportar algo diferente a lo que tenemos, se valorará.