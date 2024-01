Manu Nieto ha sido presentado este miércoles como nuevo jugador del Elche C.F. Llega cedido por el Andorra hasta final de temporada, con una opción de compra.

¿Porque se decantó por el Elche y que supone su llegada al club ilicitano?

Elegí el Elche porque me parece un escenario bastante ilusionante, es un club muy grande, con mucha trayectoria, que el año pasado estaba en Primera División y este año está con muchas ganas de luchar por volver a la máxima categoría. Estoy súper ilusionado y quiero aportar lo máximo para que lleguen los resultados. Vengo con muchas ganas e ilusión.

El míster habla del ascenso como un sueño más que un objetivo u obligación…

Sí. Más que un objetivo, es un sueño. Y esa ilusión la he podido ver en estos primeros días, como trabaja el entrenador y la plantilla. Tenemos que remar todos juntos para conseguir ese sueño. He encontrado un buen ambiente en el club y en el vestuario.

¿Es más un delantero centro puro o un segunda punta?

Me considero un jugador completo. Puedo jugar tanto de segundo delantero como de punta fijo y estoy preparado para demostrarlo.

¿Qué le ha pedido en estos primeros días el entrenador?

Principalmente, me pide ganas e ilusión. Que tenga una adaptación rápida y va a ser fácil, porque hay un vestuario muy bueno, con grandes profesionales y compañeros.

Después de ser la estrella del Eldense, volvió a Andorra. ¿Por qué no jugó allí y que significa a nivel personal después de jugar la temporada pasada en Primera RFEF a hacerlo ahora en un equipo como el Elche?

El fútbol es así. Empecé jugando con el Andorra y luego dejé de hacerlo. No he tenido ningún problema con el entrenador (Eder Sarabia), fue un decisión del míster, que dejó de contar conmigo y que hay que respetar. Venir al Elche es un salto muy importante en mi carrera. Puede chocar un poco, después de donde vengo, pero me gusta ir paso a paso, sabiendo donde estoy y con la máxima humildad. Estoy con la máxima ambición, es un paso adelante en mi carrera y estoy dispuesto a aprovecharlo.

¿Cómo se definiría como jugador?

Soy un poco anárquico. Me gusta desenvolver por todo el frente de ataque, disfrutar y no ser un delantero estático. Me gusta bajar a recibir el balón y fijar a los defensas y tener mucha movilidad. Soy un jugador que disfruta de lo que hace.

Ahora, con la lesión de Óscar Plano, tendrá que asumir también la responsabilidad de marcar goles…

La responsabilidad de marcar no es de un jugador solo, es de todo el equipo en general, al igual que a la hora de defender. He venido para sumar, pero también asumo esa responsabilidad. No tengo presión, vengo a disfrutar, jugar y crecer.

¿Qué impresión tiene de Beccacece después de estos primeros día?

Muy buena. Pone mucha pasión en lo que hace y está trabajando por conseguir el sueño que todos queremos, como es ascender.