Con nueve bajas, ocho de ellas del primer equipo, acude el Elche 2024 a Tenerife para disputar la jornada 22 de LaLiga Hypermotion este sábado a las 18.30 horas. Empieza la segunda vuelta tras el parón navideño. Y sólo viajan 18 futbolistas, contando los dos fichajes de este mercado de invierno, el atacante Manu Nieto y el guardameta Matías Dituro. Ya no está Edgar Badia -cedido al Zaragoza- y tampoco han entrado en la expedición dos hombres que han pedido marcharse, Raúl Guti y Lautaro Blanco. Sebastián Beccacece ha asegurado que, como ocurriera con el meta catalán, la entidad franjiverde es «muy sensible» a su situación y «les hemos dado una semana para que resuelvan su salida o para que se integren de nuevo al equipo. Lo que está claro es que el club ha pedido un dinero y si no llega no saldrán», afirmaba el entrenador.

El Elche viaja a Tenerife con nueve bajas: "Necesito gente comprometida" Compromiso Beccacece aseguraba que los quiere en el equipo -«no quiero que se marchen»-, pero ellos consideran que han jugado poco con él. «Han intervenido en 15 encuentros de 23, más del 50%. Aquí queremos a jugadores comprometidos. Estoy seguro de que si no salen ellos seguirán dándolo todo por este escudo, pero deben resolver ya su situación», explicaba el míster argentino. El Elche tiene además cinco lesionados para este encuentro. A la ausencia de larga duración de Óscar Plano, se suman en esta convocatoria la de cuatro jugadores más de la primera plantilla por molestias. Fidel, Josan, Diego González y Álex Martín no viajan tampoco a las Canarias. Ni Adam, que pasa por un proceso febril. Ni Sergio León, sobre el que el técnico ha reconocido que no está al 100%. «Vamos 18 pero todos enfocados en el objetivo. Creo que esa va a ser la mejor decisión», concretaba Beccacece, que sobre el delantero ausente recordaba que «tuvo una lesión importante y luego se notó esa falta de ritmo y continuidad. Contra el Girona, por ejemplo. Creo que está lejos de lo que pretendo y así se lo dije a él también». Horario y dónde ver por televisión el Tenerife-Elche de la jornada 22 de LaLiga Hypermotion A por la victoria Y así las cosas, el Elche, que hace 36 años que no gana en Tenerife, asiste a la cita «con la mente puesta en la victoria». Beccacece no es de excusas y «saldremos a ser protagonistas y a intentar ganar». Para ello, el técnico puede elegir un once similar al último partido de Copa, con la única duda de si Pedro Bigas se ha recuperado totalmente del golpe que sufrió en la espalda, lo cual cambiaría sensiblemente la alineación. En principio, San Román estará en la portería. La defensa la formarán Carreira, Mario Gaspar, Bigas y Carlos Clerc. John y Aleix Febas dominarán el centro del campo. Por delante de ellos Rodri Mendoza y en los extremos estarán Tete Morente y Nico Fernández Mercau. En punta jugará Mourad. Además de las dos incorporaciones, en el banquillo estarán Salinas, Borja Garcés, Nico Castro y Cristian Salvador, así como otros tres canteranos de los que Beccacece no concretó nombres. En el Tenerife, sólo la baja de Waldo, destacaba el entrenador, Asier Garitano, que puede formar con Juan Soriano bajo palos, defensa de cuatro con Jérémy Mellot, Amo, Loic Williams y Fernando Medrano. En el medio estarán Àlex Corredera y Aitor Sanz, Teto y Luismi Cruz en las bandas, Roberto López en la media punta y como delantero centro Ángel Rodríguez. "Muy contento" con las incorporaciones Consultado por cómo valora los dos fichajes realizados (Matías Dituro y Manu Nieto), el técnico franjiverde aseguraba estar «muy contento. Creo que tienen las características de lo que intentamos pregonar en el campo de juego. Tienen la naturalidad para adaptarse rápidamente, así como ilusión y ganas. Queremos jugadores que tengan ganas de estar aquí. Ellos eligieron Elche y Elche los eligió». Más en concreto, sobre Dituro reconocía que «lo vimos ya a principio de temporada, pero no se pudo dar. Tiene las condiciones para sumar donde le toque». Destacaba «su experiencia de haber jugado en la liga y, sobre todo, sus condiciones. Y también su deseo de venir ya». Sobre Manu Nieto, Beccacece resaltaba que «tiene la facilidad de jugar en más de una posición por su posibilidad de interpretar el juego y desmarcarse y generar espacios. Se le puede usar de punta o de referencia adelante, también incluso por banda, puede llegar a zona de definición… No tengo duda de que va a sumar». Preguntado por si podrían jugar ya en Tenerife, el míster afirmaba que eso se decide «por lo que vemos en el día a día. Lo demás no importa, ni la edad ni el nombre propio ni de dónde vienes ni nada…». Como ejemplo puso a John, que «lo utilizamos nada más llegar, durante 12 partidos, y llevaba un año sin participar. Con esto ya creo que queda contestada la pregunta». Así que puede ser que este sábado ya debute alguno de los nuevos.