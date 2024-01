Las primera palabras del entrenador del Elche CF, Sebastián Beccacece, tras el importante triunfo conseguido este sábado, en el estadio Heliodoro Rodríguez López, frente al Tenerife, fue para dedicar la victoria a Óscar Plano, el máximo goleador franjiverde, quien el último partido de la primera vuelta sufrió una grave lesión en el tobillo y tuvo que pasar por el quirófano.

Los futbolistas franjiverdes salieron al terreno de juego con una camiseta en la que se podía leer “Ánimo Óscar” y al final del encuentro, el preparador franjiverde dijó: “El grupo dedica la victoria a Óscar Plano, por su importancia en el vestuario. Esto es para él y su familia”.

Sobre el encuentro, Beccacece se mostró "contento", sobre todo por el "esfuerzo de sus futbolistas" y mandó un mensaje a todos aquellos jugadores que no viajeron, unos por lesión: Plano, Fidel, Josan, Álex Martín, Diego González; otros porque están negociando su salida del club ilicitano: Raúl Guti y Lautaro Blanco; y Sergio León, quien se quedó en tierras ilicitanas por decisión técnica, al no verle el preparador argentino en condiciones óptimas para competir como desea. "Pese a la adversidad, el equipo supo sobreponerse, no se quedó en las excusas. En el primer tiempo fuimos dominadores, protagonistas, llegamos al gol producto de estar en campo rival. Y en el segundo estuvimos más pendiente de defender y lo hicimos bien. No sufrimos, pero sí nos faltó tener más transiciones y contras. Este es camino y si tenemos que afrontar los partidos con 18 jugadores, como hemos hecho en este, lo vamos a hacer”.

“Es importante ganar siempre, en cualquier momento, pero también lo es definir una identidad de juego y este equipo la tiene. Los jugadores generosos, intensos, corren mucho y sé que puedo contar con ellos. Es importante tener un equipo pandillero, que se quiera. Lo que no están deben estar igual de contentos que los que jugaron. Nos llevamos tres puntos merecidos en un escenario complicado y ante un rival fuerte en su casa. Esta victoria nos refuerza”, aseguró el entrenado del Elche al final del choque en el Heliodoro Rodríguez López.

El técnico del conjunto ilicitano también se refirió al debut de Matías Dituro y de Manu Nieto, los dos primeros fichajes de la entidad franjiverde en este mercado de invierno. "Los vi bien, se van adaptando por sus características. Tienen esa forma de jugar que se adapta muy bien a nuestra idea juego y o importante es ahora el proceso de conocimiento con sus compañeros. Ahora queda apurar lo que queda de mercado, esperamos incoporar a tres o cuatro jugadores”, anunció el entrenador argentino, quien confía en que el propietario, Christian Bragarnik y la comisión deportiva les traigan los refuerzos que ha demandado.