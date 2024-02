Sergio Bermejo ha sido presentado este lunes como nuevo jugador del Elche C.F. El polivalente centrocampista, que puede jugar de interior, mediapunta, pivote y escorado en banda derecha, llega cedido por el Real Zaragoza hasta final de temporada, con una opción de compra.

El director deportivo del club ilicitano, Sergio Mantecón, ha explicado que “se trata de un jugador que llegamos siguiendo desde hace tiempo, al margen del vínculo que podía tener su negociación con la salida de Raúl Guti al Zaragoza. Desde el primer momento mostró su predisposición a venir, a pesar del interés de otros equipos que, en ese momento, estaban por delante de nosotros en la clasificación”.

El nuevo futbolista franjiverde se ha mostrado encantado de recalar en el Elche y espera poder disfrutar de más minutos de los que estaba teniendo en el conjunto maño.

¿Como fueron las negociaciones?

Desde el primer momento que surge el interés del Elche tenía claro que quería venir. Estoy muy contento. Mi idea, desde hace tiempo, era buscar otro equipo en el que tuviera más minutos. Me sentí muy querido por el Elche.

¿Qué ocurrió en el Zaragoza para no jugar tanto como lo venía haciendo con Fran Escribá?

Al final de la temporada pasada tuve una lesión y, prácticamente, no pude hacer la pretemporada. No sé si eso fue un lastre porque no pude empezar la temporada al 100%. Esto es fútbol. El Real Zaragoza empezó muy bien y eso hace difícil que puedan entrar otros jugadores. Son decisiones de los entrenadores y he venido entrenando bien.

Puede darse la circunstancia de poder enfrentarse al Zaragoza en un hipotético play-off de asccenso …

Ahora estoy centrado y al 100% en el Elche. Hasta que no se hizo oficial seguía pensando en el Zaragoza, pero ahora ya solo quiero ayudar a mi nuevo equipo.

¿En qué posición se siente más cómodo?

Siempre he jugado más como interior o por detrás del punta. Mi etiquetan como jugador de banda derecha, pero ahí solo he jugado en el Zaragoza, donde me tuve que adaptar. Pero esto es fútbol profesional y estoy a disposición del entrenador para donde me necesite.

¿Qué le ha comentado Carreira, con el que coincidió en el Celta B, del Elche?

Me dijo que era un equipo muy familiar, que estaba haciendo las cosas bien y quería venir. No me lo pensé. También tuve la oportunidad de hablar con el míster y todo el mundo me ha dado mucha confianza y muy buenas referencias.

¿Cómo se está encontrando en sus primeros días en el club ilicitano?

Estoy muy cómodo y tenía muchas ganas de llegar. El viernes, en el partido frente al Burgos ya pude comprobar el gran ambiente del estadio. El equipo es una piña y se nota. La afición también nos apoya mucho y todos vamos en la misma dirección. Me alegré, también, por el gol de Mourad y, cuando marcó, se vio esa unión que hay y esperamos seguir hacia arriba.

¿Qué le ha parecido Beccacece?

Es un entrenador muy cercano, con las ideas muy claras y muy competitivo. Tiene un talente muy bueno, que es lo que quiere el grupo y el equipo está muy contento.

¿Puede conseguir el Elche el ascenso?

Sabemos que la Segunda División es muy larga y difícil. Se están haciendo las cosas bien, la dinámica en los últimos partidos está siendo muy buena y hay que ir día a día. Ojalá lo podamos conseguir.