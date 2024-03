Beccacece frena la euforia y pide “prudencia” y “calma” a pesar del buen momento del Elche

El entrenador del Elche C.F., Sebastián Beccacece, ha centrado su rueda de Prensa previa al encuentro de este lunes (20.30 horas), en el estadio Martínez Valero, frente al Alcorcón, en centrar la euforia exterior que rodea al buen momento del equipo y ha pedido, de forma enérgica, prudencia y “calma” a pesar de la buena situación de su equipo, que se ha situado en puestos de “play-off” y a solo tres puntos de las plazas de ascenso directo y a seis del liderato. El preparador argentino ha recordado que por ganar un partido no se consiguen los objetivos y que hasta los últimos encuentros y a final de temporada no se logra nada.

“Estamos llevando una semana de mucho clima y trabajo. Estamos muy concentrados y con todas las energías puestas en un partido muy exigente y de una situación extrema por lo que se va generando en esta recta final del campeonato. Estamos con mucha prudencia y tranquilidad, porque el Alcorcón, tras el cambio de entrenador, después de perder contra nosotros en la primera vuelta, ha logrado el 50% de los puntos y ha ganado dos de sus tres últimos partidos fuera de casa. Es un rival que compite bien, con mucha solidez, al que le hacen muy pocos goles y tendremos que estar muy concentrados para no sufrir en las transiciones. En su último encuentro, ante el Leganés, perdieron 3-0, pero tuvieron tres ocasiones para ponerse por delante en el marcador. En esta categoría siempre se invita a la prudencia y aquí no existe la diferencia de Primera División. En Segunda, cualquiera puede ganar a cualquiera”, advertido el técnico franjiverde.

Beccacece entiende que “la afición esté ilusionada y siga soñando”, pero ha insistido en que “los partidos no se ganan hablando. Se ganan compitiendo bien y, a veces, dando todo, no ganas. Vamos a hacer todo lo posible por alcanzar el sueño, pero llevamos 28 jornadas de esta maratón de 42 kilómetros. Es importante llenar la ilusión por alcanzar el sueño, pero, al mismo tiempo, hay que tener calma. Cada partido cuesta mucho ganar. Estamos bien, pero todavía no hemos conseguido nada”.