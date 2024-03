A olvidar la derrota con estilo

Jugar como siempre y volver a ganar. Ese es el objetivo este domingo (16.15 horas, LaLiga Hypermotion TV) del Elche en tierras gallegas, donde le espera un Racing de Ferrol que no quiere descolgarse de una parte alta de la tabla de Segunda División en la que llegó a postularse claramente como equipo revelación del curso.

Dentro de ese concepto de jugar como siempre, el técnico franjiverde Sebastián Beccacece ya avisó de que a los suyos les espera uno de esos partidos con aires diferentes. No solo por la verticalidad del oponente sino por las condiciones climatológicas y del estado del terreno de juego de A Malata.

En tierras ferrolanas ha llovido durante toda la semana y para la hora del partido la AEMET (Agencia Estatal de Meteorología) da una probabilidad de precipitaciones del 100%. Por lo tanto tocará ponerse el mono de trabajo, bajar al barro, arremangarse y todos esos tópicos que, pese a lo manido de los mismos, olvidarse de ellos suele suponer una derrota en el casillero.

Beccacece recupera para esta batalla a Nico Fernández Mercau, ausente en la sorprendente derrota de València. El argentino proporcionará esa dosis extra de energía y movilidad tan necesaria para unas condiciones como las que se esperan. Por el contrario será baja Mario Gaspar, por el mismo motivo por el que su compañero estuvo ausente frente al Levante, la fatídica quinta amarilla que provoca el paso durante una semana por la silla de pensar.

Pese a que queda mucho por delante, la importancia del duelo de esta jornada puede ser significativa para los ilicitanos, sobre todo de cara a no permitir la escapada del Leganés en una de las dos posiciones de ascenso directo. El estilo de Beccacece no ofrece dudas, por sensaciones y resultados, aunque la intención debe ser que no se rompa el nexo entre lo que se ve sobre el terreno de juego y lo que indica la tabla clasificatoria, juez impacable en el deporte a final de curso.

Esas buenas sensaciones y el puente por Semana Santa ejercen de mezcla ideal para que el aficionado franjiverde no haya puesto reparos a cruzarse el país para estar al lado de sus jugadores en A Malata. Serán más de dos mil kilómetros entre ida y vuelta (1.025 en cada viaje) por las carreteras para casi 200 fieles seguidores que son el reflejo del buen momento que rodea al entorno del equipo de la ciudad de las palmeras.

Señé y Chuca, bajas

Por su parte, el equipo gallego, en plena fase de revitalización tras ganar al Valladolid y empatar a domicilio con el Albacete, se aferrará a su once reconocible, en el que brilla con luz propia Iker Losada, que la semana pasada firmó su noveno gol de la temporada y que parece haber cogido el testigo de Carlos Vicente, traspasado en enero al Alavés.

Cristóbal Parralo, técnico racinguista, permanece a la espera de poder contar en el tramo final del curso con dos futbolistas lesionados en las últimas jornadas, tanto Josep Señé, referente en su estructura para el centro del campo, como Chuca, que estarán ausentes en la convocatoria.

John y Rafa Núñez, antes de emprender el viaje en avión hacia tierras gallegas. / ECF

Pasada la página de la derrota del Levante, al Elche se le presenta la opción de levantarse a la primera opción para continuar con su carrera hacia el deseado retorno a Primera. El reto se presenta en Ferrol, ante un siempre peligroso rival y en un clima desapacible.

