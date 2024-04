Beccacece: "Perdimos dos puntos en otra acción puntual"

El entrenador del Elche, Sebastián Beccacece, estaba un tanto decepcionado al final del encuentro contra el Real Zaragoza, porque, una vez más, su equipo dejó escapar otra oportunidad de ganar un partido, que habían merecido y en el que fueron superiores a su rival. El técnico del conjunto ilicitano aseguró que "perdimos dos puntos, porque en el desarrollo del encuentro merecimos ganar y es algo que nos viene pasando, otra acción puntual nos castigó. Nos hacen pocos remates a portería, pero esos errores nos condenan. Hay que seguir insistiendo y creciendo. Salir de la racha de derrotas también es positivo. El esfuerzo del equipo es positivo, demuestra que está vivo. Nuestra gente que nos vino acompñar es positivo. Nos dura el enojo del resultado porque merecimos más, pero mañana veremos con más claridad todas esta cosas positivas, que nos va a alimentar para llegar al sueño", comentó en la sala de prensa del estadio de La Romareda.

En cuanto al desarrollo del choque explicó que "el primer tiempo fue parejo, hicimos un juego elaborado y tuvimos la ocasión más clara con Nico Castro. En el descanso hablamos para ajustarnos un poco más y ser un equipo más ofensivo. Llegamos al gol correctamente, producto de merecerlo anteriormente. Tuvimos dos oportunidades muy claras para hacer el segundo y en una acción puntual nos hicieron el empate. Después de la igualada vi carácter, juego y un equipo que siguió buscando la victoria", y agregó que "siempre soy de quedarme con las cosas buenas, pero hay que cosas que ajustar. Hicimos todos los méritos para llevarnos la victoria en un escenario complicado. Tuvimos ocasiones para ampliar la ventaja, pero esta categoría es así. Cuando eres tan superior hay que trasladarlo al resultado, porque un gol se queda corto y porque un fallo individual nos condenó".

Sobre el motivo de haber hecho los cambios tan tarde indicó que "el equipo estaba bien y no era conveniente tocar. Salvo que hubiera cansancio, como cuando vi a algunos jugadores agotados, me gusta que vayan al límite. No soy de cambiar por cambiar. Si es necesario o hay que hacer alguna variación táctica sí que los hago. Pero sentí que el equipo estaba siendo superior y, tras el empate, preferí trasmitar calma y luego, en la parada hidratación, ya hice los cambios. Pero el encuentro estaba siendo correcto y así lo expresa desarrolllo"

A pesar de seguir fuera del "play-off", que continúa a un punto y a cuatro de las plazas de ascenso directo, Beccacece recuerda que "estamos ahí. Ahora tenemos dos partidos en casa, en los que tenemos que fortalecernos y volver a la victoria. Hay que mirar hacia adelante. Ssiempre lo veo con actitud y confiado por el desarrollo que muestra el equipo. Tener un punto de 12 lógicamente no es bueno, pero hemos sido superiores a los rivales.Esto funciona por los resultados, pero hay motivos de esperanzas por lo que uno ve. Este equipo siempre responde, tanto en casa como fuera y merece más de lo que tiene. Eso es lo que me mantiene con ilusión. Seguir por este camino e insistiendo y corregir esas cositas que nos están quitando la felicidad plena.

Y cuando se le preguntó si seguía convencido de que iba a ascender, como viene manisfetando en las últimas semanas, a pesar de los resultado negativos, dijo: "Sin duda. Si no lo estuviera, no estaría aquí. Estoy convencido porque me lo demuestran los futbolistas. El día que no tenga esa confianza, lo diré. Pero demostramos que podemos ganar a cualquiera y hay que mantener la fe, seguir insistiendo y tomar el aprendizaje de esos detalles que nos están quitando mucho".