Beccacece: “Las lesiones nos impiden tener la felicidad plena”

El técnico del Elche CF, Sebastián Beccacece, compareció en sala de prensa, después del partido frente al Sporting de Gijón, con el semblante un tanto serio, a pesar de la importante victoria de su equipo. El técnico franjiverde estaba un tanto apesadumbrado por las lesiones, que aseguro que impiden “tener la felicidad plena”.

“Siempre es importante cortar esta racha que llevábamos de cuatro encuentro sin ganar. Fue un partido muy accidentado para nosotros con la lesión de Borja Garcés, las molestias en el aductor de Josan, que pidió el cambio; las de Clerc en el pubis, que también le obligó a retirarse. Perdimos dos ventanas y tres cambios. Todo eso condiciona, pero tenemos la sensación de felicidad por el resultado, por como jugamos en el primer tiempo y por como sufrimos en el segundo”, comentó.

Beccacece dando instrucciones, durante el encuentro frente al Sporting de Gijón / MATÍAS SEGARRA

Respecto al sufrimiento del segundo tiempo y a la palabras del entrenador del conjunto asturiano que dijo que habían merecido el empate, indicó que “el rival también juega, creo que hizo méritos para empatar. Pero nosotros en el primer tiempo también tuvimos ocasiones para marcar más goles o el gol anulado a Bermejo. Encontramos muy bien en el centro del campo a ese hombre libre entre Nico Castro, Nico Fernández y Bermejo y John. No sentíamos cómodos. El fútbol es eso. A veces uno domina mucho, genera y no concreta. En esta ocasión concretamos, que es muy importante. En el segundo tiempo notamos los cambios obligados y el Sporting tiene un gran poderío en ataque y aguantamos con corazón. Eso es mérito del grupo y lo que le pedíamos”, destacó.

El preparador argentino indició en que “tengo la sensación de estar un tanto incompleto, porque, por un lado, recupero a Óscar (Plano) y, por el otro, pierdo a Borja (Garcés). Cuando pasan estas cosas, uno festeja la victoria, pero no puede tener la felicidad completa. Pero es parte del juego y de la vida. Al Elche todo le cuesta mucho y se ha demostrado durante toda la temporada con este tipo de lesiones. Pero siempre mostramos fortaleza, nos reinventamos y fuimos hacia adelante y pudimos regalar un triunfo a nuestra gente, que es lo que queríamos”.

En cuanto a la suplencia y el buen partido de Mourad, explicó que “tenemos confianza en Borja, Mourad y Nieto y luego decidimos en función de las situaciones del juego. En esta ocasión, Mourad, aparte de marcar, hizo un esfuerzo colectivo muy importante, presionó, aguantó e hizo un partido muy correcto”.

A lo que sí que resto importancia Beccacece fue a su expulsión: “Son situaciones del juego y no tienen ningún tipo de importancia. Los importantes son los futbolistas. Cuando yo no estuve, ganamos los tres partidos y hay que estar tranquilo, porque el equipo va a responder, aunque yo no esté”.

Beccacece, en la protesta que origió su segunda tarjeta amarilla y la expulsión / MATÍAS SEGARRA

Y por último, a la pregunta de si este partido podría ser un punto de inflexión, al igual que lo fue el de la primera vuelta frente al Sporting, cuando, después de perder (2-0) señaló que si no ganaban el siguiente encuentro ante el Andorra se plantearía su continuidad, respondió que “desde esa fecha, estaríamos líder. Venimos haciendo un gran esfuerzo, porque en las primeras nueve jornadas solo sacamos nueve puntos. Estos tres puntos son muy importantes y volvimos a mostrar personalidad y carácter”.