El Elche sufre para soñar

Bendito sufrimiento. Así también se asciende. El Elche CF estaba obligado a ganar y lo hizo. Los franjiverdes rompieron su racha de cuatro partidos sin ganar y sumaron tres puntos vitales ante un rival directo, como es el Sporting de Gijón, al que superan en la clasificación; y vuelven a puestos de "play-off" de ascenso.

Fue un partido de muchas alternativas. El conjunto ilicitano se mostró muy superior en el primer tiempo, en el que pasaron por encima a los asturianos y se puso 2-0 en el marcador, con los goles de Mourad y Tete Morente.

Sin embargo, las cosas cambiaron de forma radical tras el descanso. Los gijoneses se hicieron con el dominio del balón y del juego, redujeron distancias con el tanto de Juan Otero y el Elche tuvo que sufrir mucho para mantener el resultado y terminar ganando.

Beccacece tenía que cambiar cosas y lo hizo. Realizó dos cambios en el once inicial. Sergio Bermejo entró como volante derecho, en su primera titularidad, para darle más espacio y verticalidad a Josan en el carril diestro. Y Borja Garcés fue, después de mucho tiempo, el delantero elegido en lugar de Mourad. Además, Mario Gaspar no se incorporó tanto al ataque y mantuvo su posición más fija como central derecho, para no desgastarse tanto a la hora de replegar e intentar no cometer los errores de anteriores partidos.

El fútbol es muy caprichoso y, a veces muy cruel. A los cuatro minutos, Garcés, se le lesionó de la rodilla, tras un fuerte golpe con el portero Rubén Yáñez, y tuvo que ser retirado en camilla. Mourad tenía que salir y el hispano-marroquí estuvo brillante y muy acertado.

Tras un primer intento en un remate de cabeza de Tete Morente, después de un centro de Josan; en el minuto 28, el Elche encontró el premio del gol. Nico Fernández disparó desde la frontal, la pelota toco en el poste y el rechazo le cayó a Mourad, quien la mandó al fondo de la portería (1-0). Nada mejor para reivindicarse y coger confianza para el marroquí, tras ver el inicio del partido en el banquillo.

Mourad y Nico Fernández celebran el primer gol del Elche / MATÍAS SEGARRA

La ventaja en el marcador también permitió coger moral a los jugadores franjiverdes, que estuvieron muy intensos, agresivos y rápidos en la circulación del balón.

El Sporting, que no arrancó mal, se veía muy superado. La suerte también es necesaria y hay que buscarla. Es lo que hizo Tete Morente en el minuto 34. Un centro del gaditano a tierra de nadie lo despejó Izquierdoz. El esférico quedó suelto y el extremo del conjunto ilicitano lo buscó y sorprendió a Rubén Yañez con un disparo lejano, que se coló ajustado al poste (2-0). En apenas seis minutos, el Elche tenía el choque encarrilado.

Incluso, pudieron llegar más goles antes del descanso. Tras una gran jugada y pase al espacio del Nico Castro, Josan puso otro buen centro al que no llegó Mourad. Y en la prolongación le fue anulado un gol al Sergio Bermejo, por fuera de juego previo de Tete Morente.

El Sporting quedó aturdido por la avalancha de juego franjiverde en la recta final del primer tiempo, que acabó con una clara y merecida ventaja del conjunto ilicitano.

Cambio de guión

Tras el descanso las cosas cambiaron de forma radical. Josan se tuvo que quedar en el vestuario por unas molestias y salió Carreira. El Sporting, con la entrada de Queipo y Otero, quitó a un defensa y estiró líneas. Se adueñó de la pelota y encerró al Elche en su campo.

Otero dio las primeras muestras de peligro y los problemas para los franjiverdes se acrecentaron con la lesión de Clerc. Beccacece realizó cambio y dio entrada a Salinas por el catalán y a Rodrigo Mendoza por Sergio Bermejo.

El guión de encuentro no cambió y, en el minuto 67, Otero redujo distancias y puso el miedo y los nervios en el conjunto ilicitano.

Óscar Plano reapareció después de cuatro meses lesionados para intentar ayudar a Mourad y Tete Morente en la presión arribá para que el equipo no se hundiera tanto.

Pero las cosas tampoco variaron y el Elche sufría en su área para mantener el resultado.

Otero volvió a poner el miedo en el cuerpo en un disparo a la media vuelta. Mario González remató fuera de cabeza y un centro al área le dio en la espalda a Mario González cuando se quedaba solo ante Dituro.

Beccacece era un manojo de nervios en la banda y terminó expulsado con dos tarjetas en cinco minutos. Pero al final, el Elche terminó ganando y sumó tres puntos de oro que le permiten seguir soñando con el ascenso.

FICHA TÉCNICA:

ELCHE: Dituro, Josan (Carreira, m.46), Mario Gaspar, Bigas, Clerc (Salinas, m.59), John, Nico Castro, Nico Fernández (Óscar Plano, m.76), Bermejo (Rodri, m.59), Tete Morente y Garcés (Mourad, m.5).

SPORTING DE GIJÓN: Yañez, Guille,Insúa, Izquierdoz, Diego (Cote, m.65), Rober Pier, Pablo (Queipo, m.46), Nacho Méndez (Roque Mesa, m.87), Gaspar, Mario González y Djuka (Otero, m.46).

GOLES: 1-0 m.28, Mourad. 2-0 m.34, Tete. 2-1 m.67, Otero.

ÁRBITRO: Quintero González, del colegio andaluza. T amarillas: A Diego Sánchez (45), Rober Pier (49), Izquierdoz (88), Dituro (88), Mesa (89), Otero (94) y a Mourad (97). T rojas: A Beccacece por doble amarilla (86 y 91).

ESTADIO: Martínez Valero, ante 16.771 espectadores.