La transformación del aparcamiento gratuito de Candalix en uno de pago, regulado como una zona ORA, ha despertado varios debates durante esta semana. Después de que el equipo de gobierno anunciara hace unas semanas la intención de fomentar la rotación de plazas, y que el tema fuese objeto de debate en el último pleno municipal, la Asociación de Comerciantes del Centro de Elche se han mostrado contraria a llevarlo a cabo dado la situación de incertidumbre actual por la que atraviesa el sector.

Concretamente, el presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro de Elche, Jaime Javaloyes, indicó que «el problema que se está generando es que primero eliminan plazas en Nuestra Señora de la Cabeza, y ahora quieren quitar 500 plazas gratuitas para convertirlas de pago, con lo que se elimina más aparcamiento gratuito sin que se generen nuevas plazas», a la vez que apuntó que «nos tememos que los usuarios de ese aparcamiento acabarán huyendo a otras zonas en las que sí que puedan aparcar gratis».

Para el colectivo de comerciantes de la zona centro, «no se puede entender este tipo de actuaciones sin otras que las compensen. Por eso no estamos a favor de ejecutarlas de forma aislada».

De hecho, el presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro de Elche va más allá y apunta que «la peatonalización de la Corredora no servirá si no se trabaja a la vez en mejorar los acceso y resolver otros problemas, como los atascos de tráfico que se están generando en la calle Ángel a la hora de salida de los colegios de la zona».

Reacciones

Entre los comercios de la zona tampoco se veía con buenos ojos este cambio. «El aparcamiento de Candalix no da servicio únicamente a los clientes de nuestros comercios, también sirven para que aparquemos las personas que trabajamos en el centro, y a los que no nos va a venir nada bien el cambio», decían desde un establecimiento del Carrer Ample, mientras en la calle Obispo Tormo una dependienta decía que «pensamos que ahora mismo no es lo que necesita el sector para salir de esta crisis, ya que el cambio puede suponer menos visitas de personas que no están acostumbradas a pagar por el aparcamiento, y que saben que lo tienen gratis si se van a los centros comerciales».

Estas reacciones se han sumado a las que PP y Ciudadanos han dejado esta misma semana. Desde la oposición han cargado contra este proyecto de PSOE y Compromís al considerar que la propuesta responde «al afán recaudatorio que muestran PSOE y Compromís», y que puede ir en contra de vecinos de las pedanías que hacen uso de la zona de Candalix para dejar el coche cuando se trasladar a la ciudad, o de usuarios de los colegios Luis Cernuda y Candalix, y de la UNED.

El portavoz del equipo de Gobierno, Héctor Díez, indicó ayer, al ser preguntado por este asunto, que por el momento lo que se ha hecho es encargar a Pimesa que realice un estudio sobre la viabilidad transformar el aparcamiento de Candalix una zona regulada por la ORA.