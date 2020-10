A tot el poblet de La Marina, perquè d'una manera o l'altra, tots els seus veïns i veïnes estaven hui al centre social escoltant, tocant o organitzant un concert que ens ha emocionat i tremolat els llavis davall de la mascareta, i amb la mateixa vivor als ulls, que sempre, la música ens dóna. Un bàlsam d'il·lusió vital al nostre cor.

I és que ara com ara, és un acte de valentia organitzar cap esdeveniment musical, és per això què el mèrit és majúscul per a la comissió de festes i per a la banda musical de A.A.V Pinomar de la Marina.

Una banda que porta des de fa 6 anys fent música a aquesta partida del camp d'Elx; posant-li so a moltes festetes veïnes i com no, a la seua festa, que ara la celebren d'aquesta nova fórmula tan diferent, però no per això la obliden i fan el possible per subratllar-la.

Una hora i mes, que ha passat com un sospir... amb un repertori dividit en 3 blocs: "El fester" amb temes coneguts com El tío Gómez o l'Entrà; el bloc de les marxes móres que ens ha portat a les festes d'Elx o Guardamar que no pogueren tindre; i el tercer bloc dels "pasadobles" que a totes les persones ens ha emportat als balls i rialles dels nostres majors, un homenatge per a tots ells i elles que avui estan patint l'incertesa d'aquests temps tan roïns.

Així que felicitats de tot cor als que en l'àmbit local, en comissió de festes, o a escala professional en promotores musicals posen el coratge per apropar la música a la nostra vida.

I com ha dit el director de la banda Antonio Vte. Rodríguez, per a dir adéu-se:

"Los medicamentos ayudan a la salud, pero la música cura las enfermedades del alma."

El nostre aplaudiment en paraules.