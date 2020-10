Los acordes del ‘Stabat Mater’ de Pergolesi resonarán el sábado 17 de octubre, a las 20:00 horas, en el Gran Teatro como sentido homenaje a las víctimas de la pandemia de coronavirus. La Orquesta Sinfónica Ciudad de Elche (OSCE), bajo la batuta de Minhea Ignat, será la encargada de ejecutar la composición clásica en el primero de los tres conciertos programados por la OSCE en el centenario coliseo para lo que resta de 2020.

En el epicentro de las artes escénicas del municipio también habrá espacio para el humor, el día 18, con la obra de Juan Amodeo ‘El juicio final’. Y sin dejar de lado el teatro, pero esta vez en el CCCE L’Escorxador, el sábado y el domingo se sucederán los pases de ‘Procotolo Polo’, la propuesta familiar de la compañía Enclavados sobre cómo afrontan un grupo de pingüinos la emergencia climática. En cuanto a formación de actores, el Centro de Cultura Contemporánea de Elche contará, igualmente en fin de semana, con la psicopedagoga especializada y actriz Myriam Villalobos, que impartirá un taller de improvisación “2.0.” gratuito previa inscripción.

Por su parte, el cineasta Sam Mendes nos transportará a las trincheras de la Gran Guerra con ‘1917’, que estará en la cartelera de los Odeón desde el miércoles 14 hasta el domingo 18. Y, por último, recordar que las actividades del Orgullo suspendidas se retoman esta semana; en concreto, la conferencia de Amparo Cristina Ochando ‘Derecho a la igualdad y la no discriminación de las personas LGTBI’, en el Centro de Congresos el 14; y la exhibición de maquillaje drag queen a cargo de Cristian Campos en el salón de actos del Centro Social Plaza Barcelona, el 15.

Además, la Sala Lanart de L’Escorxador acoge el viernes, de 20:30 a 21:15 horas, la inauguración de la exposición ‘Necesito otra vida para entender esta’ de la ilustradora ilicitana Vera Ying Yan.

Centro de Congresos Ciutat d’Elx

Conferencia: ‘Derecho a la igualdad y la no discriminación de las personas LGTBI’, a cargo de técnica de igualdad de CCOO Amparo Cristina Ochando Pardo.

Miércoles 14 de octubre a las 19:00h. Aforo limitado.

Cines Odeón

Película bélica: ‘1917’, de Sam Mendes (2019, UK).

Del miércoles 14 al domingo 18 de octubre. Pases: 17:30h y 21:30h.

En lo más crudo de la Primera Guerra Mundial, dos jóvenes soldados británicos, Schofield (George MacKay) y Blake (Dean-Charles Chapman) reciben una misión aparentemente imposible. En una carrera contrarreloj, deberán atravesar el territorio enemigo para entregar un mensaje que evitará un mortífero ataque contra cientos de soldados, entre ellos el propio hermano de Blake.

Centro Social Plaza Barcelona

Exhibición: Maquillaje para Dragg Queen, por Violette Carson, alter ego del maquillador profesional y ganador de certámenes nacionales e internacionales del sector Cristian Campos.

Jueves 15 de octubre a las 19:00h. Aforo limitado.

CCCE L’Escorxador

Exposición: ‘Necesito otra vida para entender esta’, por la ilustradora ilicitana Vera Yin Yang. Recomendada para mayores de 16 años.

Sala Lanart del L’Escorxador. Del viernes 16 de octubre al 15 de noviembre de 2020. Inauguración: el próximo viernes de 20:30 a 21:15 horas. Aforo limitado.

No, no soy ese tipo de artista. No, no voy a darte la razón ni decirte lo que quieres oír. Voy a serte incómoda. Habrá momentos en los que odies lo que te estoy contando. Habrá momentos en los que no estés de acuerdo conmigo. Pero también habrá momentos en los que te sentirás tan unido/a a mí que pensarás que me he metido en tu cabeza. Hablaré de lo que me quema por dentro: Feminismo, violencia, capitalismo, censura, amor, depresión… Habrá veces que oirás mis gritos traspasar mis dibujos, mis pinturas, mis textos… Otras veces, te seré calmada. Mi trabajo aquí es una muestra de sinceridad. Una forma de expresar mi amor, una toma de conciencia, una búsqueda de Libertad. El arte me ha salvado la vida. El arte me une a ti. Y esta exposición es una prueba de ello. ¿Quieres sentirlo?

Gran Teatro

Música clásica: Concierto en memoria de las víctimas del coronavirus. La OSCE, dirigida por Minhea Ignat, interpretará ‘Stabat Mater’ de Giovanni Battista Pergolesi.

Sábado 17 de octubre a las 20:00h. Entradas a la venta (14, 16 y 18€) en Instanticket y la taquilla del Gran Teatro. Aforo limitado.

Después de celebrar tres décadas, con la participación de renombradas figuras internacionales de la música clásica, la OSCE sigue con la presente temporada con una programación con la que quiere seguir sorprendiendo a todos sus seguidores. Como su Director Titular, Minhea Ignat, nos recuerda: “Nuestra querida OSCE es la agrupación orquestal más antigua de la provincia de Alicante y la segunda más antigua de la Comunidad Valenciana por detrás de la Orquesta de Valencia. Es un hecho del que todos los ilicitanos deben estar orgullosos y que genera valor añadido y distinción cultural para nuestra ciudad”.

CCCE L’Escorxador

Formación interpretativa: ‘Taller de Impro 2.0.’, impartido por la pedagoga especializada y actriz Myriam Villalobos.

Dos sesiones: sábado 17 de octubre de 10.00h a 14.00h y de 16.00h a 21.00h; Domingo 18 de octubre de 10.00 a 14.00h. Inscripción previa gratuita en: escorxador@elche.es.

Un taller de Impro es especial. Un lugar de encuentro creativo entre actrices y actores diferentes. El desconocimiento y el juego liberan. Abrir tu mente y tu cuerpo a lo desconocido. Contactar con tus semejantes de forma espontánea. Entrenar e incorporar herramientas para que la imaginación se dispare y nos permita generar historias, personajes y emociones nuevas e irrepetibles sobre el escenario. Escribir en el aire sin preparación previa, apoyándonos y ayudándonos mutuamente para crear fantasía en un espacio vacío. Llenarlo todo de imaginación y disfrute. Meter al público de lleno en nuestras historias… ¿Te atreves a probar?

CCCE L’Escorxador

Teatro familiar: ‘Protocolo Polo’, de Enclavados Teatro.

Sábado 17 de octubre a las 18:00h. Domingo 18 de octubre a las 12:00h y a las 18:00h.

Entradas a la venta (7€) en la taquilla del Gran Teatro e Instanticket. Y en la taquilla de L’Escorxador una hora antes. Aforo limitado.

Océano Antártico, Polo Sur, el desierto azul, una base polar abandonada… Allí, un grupo de pingüinos ha creado su hogar lejos de todo y de todos. Pero… algo pasa, la luz de la base parpadea cada noche, ¿será algún mensaje en clave? ¿Les avisará de algún peligro? El clima está raro, cada vez hay menos costa y más objetos aparecen en sus orillas, hasta que… de repente, llega un aviso a la base abandonada: PELIGRO, Cambio Climático… Pero ¿eso qué es? ¿Podemos hacer algo? Los amigos Roald, Robert y Ranulph, tres pingüinos emperador, no piensan quedarse de brazos cruzados: Este es su hogar y el de toda su familia pingüina. Juntos idearán una guía para todos y todas; consejos, normas, cuidados para salvar nuestra tierra. Activado Protocolo Polo. ¿Te unes? Recomendada a partir de seis años.

Gran Teatro

Teatro humorístico: ‘El juicio final’, con Juan Amodeo.

Domingo 18 de octubre a las 19:00h.

Entradas a la venta (17,50 y 19,50€) en Instanticket y la taquilla del Gran Teatro. Aforo limitado.

Quizás piensas que eres una buena persona… ¡Y probablemente lo eres! Pero en alguna ocasión has tenido pensamientos que no son de buena persona, aunque solo sea por un segundo. Seguramente has visto a alguien tropezar por la calle y se te ha escapado una risilla. Eso, amigo mío, es de ser mala persona. Cuando mueras, te procesarán en un juicio en el que se decidirá si entras en el cielo o bajas al infierno. No tendrás abogado, así que tendrás que defenderte tú mismo de todos los errores que has cometido. Para Juan Amodeo ese día ha llegado… ¡Ven y sé testigo de su sentencia!