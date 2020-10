José A. Mas / I. j. Iniesta / R. MíguezConforme con la situación, el alcalde de Elche anunció que lo primero que hizo después de conocer el alcance de las nuevas medidas es mantener una reunión con los comisarios de la Policía Nacional y la Policía Local para pedirles «una implicación extraordinaria orientada a velar por el cumplimiento de las normas». De esta forma, el Ayuntamiento espera que el refuerzo policial ayude a que se respeten las restricciones como la reducción de los aforos al 50% en la hostelería y el comercio, así como la limitación de 6 personas en reuniones sociales. Para el consistorio ilicitano también es de suma importancia que se controlen los aforos en los centros comerciales, según evidenció en varias ocasiones Carlos González. El regidor ilicitano reclamó la implicación de la sociedad ilicitana a la hora de acatar esta nuevas situación.El Ayuntamiento de Orihuela también apoya las medidas restrictivas de Sanidad. La incidencia es de 431 casos por cada 100.000 habitantes, doblando la media del Departamento de Salud al que pertenece. Las restricciones afectarán durante 14 días al núcleo urbano de Orihuela así como a las pedanías pertenecientes al Departamento de Salud de Orihuela y quedan excluidas tanto la pedanía de Torremendo como Orihuela Costa, que gestiona el Departamento de Salud de Torrevieja. El edil de Emergencias, Víctor Valverde, quiso incidir en el hecho de que no se trata del confinamiento de la población «en ningún caso», sino de medidas restrictivas sobre la limitación de aforos en diferentes espacios. Tanto Valverde, como el concejal de Sanidad, José Galiano hicieron hincapié en que el Ayuntamiento respeta la decisión y las medidas adoptadas por la Conselleria de Sanidad «pero vamos a exigir toda la información, los datos y la comparativa con otros municipios para garantizar los derechos de los oriolanos y defender sus intereses», tras comprobar que los datos oficiales que aparecen en la página web de la Conselleria sobre la incidencia del coronavirus no coinciden con los que Salud Pública ha enviado al organismo autonómico y que han sido los que han hecho reaccionar a Sanidad. Mientras que en la web aparece una incidencia de 166 casos por 100.000 habitantes, Salud Pública lo eleva a 431. «Eso no lo entienden los ciudadanos, debería estar reflejados esos datos», se quejó Valverde. La incidencia del covid en Orihuela ha ido en ascenso en el último mes y medio. Si entre el 1 y el 13 de septiembre era de 120 casos por cada 100.000 habitantes, la curva subió a los 184 entre el 14 y el 27 de septiembre y en las dos últimas semanas se ha disparado hasta los 431 casos por cada 100.000 habitantes.

| 00:55