El Informe Propuestas a Corto, Medio y Largo Plazo para la Reactivación de la Economía de Cedelco no es un documento secreto; de hecho, se puede encontrar en la web porque algunos de los colectivos que participaron del mismo decidieron publicitarlo para sus asociados. La elaboración del trabajo nació antes de que la pandemia se instalara en nuestras vidas. El Ayuntamiento, dentro de la Mesa de Diálogo Social, había solicitado al Círculo Empresarial que aportara iniciativas para debatirlas en este foro y el 27 de mayo, después de numerosas reuniones sectoriales del Círculo, se envió el documento. El equipo de gobierno, a preguntas de este diario, aseguraba al respecto que «sigue trabajando en él»; empresarios, en cambio, han llegado a creer que el documento ha caído en saco roto porque ni se ha convocado a la Mesa de Diálogo Social para debatirlo en este tiempo.

Hace cinco meses los empresarios ya advertían de la necesidad de actuar cuanto antes: «Ahora, más que nunca, se hace necesario contar con medidas consensuadas que reactiven la economía y no destruyan empleo (...) las empresas no tienen ahora capacidad para cometer errores, en un momento en el que se encuentran al borde de la infrafinanciación que limitará la capacidad de recuperación». En otro párrafo se lee: «a fecha 5 de mayo, el desempleo se ha disparado (...) Cifras preocupantes que necesitan medidas de corte social a corto plazo, pero con la necesidad de una visión estratégica de reactivación de las actividades económicas a medio y largo plazo (...) las empresas están reduciendo todo tipo de gastos. Han paralizado proyectos e inversiones que podrían redundar en la mejora productiva. Están aplazando pagos a proveedores con mayor estabilidad económica. En el terreno laboral se están convirtiendo contratos fijos en discontinuos, reducciones de jornada o pasando al desempleo temporal a más de la mitad de la plantilla». Y concluía con una sentencia: «como cita AEC en su informe, nos encontramos ante 5 crisis además de la sanitaria: la productiva, la económica, la laboral, la social y la medioambiental».

El documento aborda problemas y soluciones a corto, medio y largo plazo, partiendo de un compromiso: «El empresariado es una parte de la solución y las administraciones públicas no deben dejarnos de lado (...) Una empresa no puede mirarse sólo desde el punto de vista del empresario, sino también desde la generación de empleo. Sin empresas, no hay empleo, sin empleo no hay estado de bienestar.» Estas son algunas propuestas:

1. Elche Ciudad Verde

El documento plantea la necesidad de aumentar el nivel de calidad de vida «proteger la salud y salvaguardar los ecosistemas locales». Así, explica que el Camp d’Elx es fundamental para promover la diversificación de la actividad económica y «el litoral es un espacio de elevado valor ambiental y territorial, en el que hay núcleos urbanos importantes que han de tener un nivel adecuado de infraestructuras, equipamientos y servicios, bien dimensionados y de calidad». Y dice: «queda mucho trabajo para dignificar un sector que lucha por precios justos, por la competencia de los productos extracomunitarios que entran sin control, la falta de agua, el aumento de los costes de producción y el desamparo para competir en otros mercados. Es importante que el campo entre en los procesos de innovación y digitalización y se les flexibilice necesidades para poder contar con unas instalaciones adecuadas en sus fincas».

2. Elche ecoinnnovador

El documentos plantea «la eficiencia en el uso de los recursos» y la disminución del consumo de materias primas y energía, lo que «minimiza el deterioro ambiental por el menor uso de recursos naturales y una menor contaminación y genera demanda de procesos de novedosos productos y servicios, facilitando una cultura ecológica (...) es necesario la transición a una economía más circular, con el fin de mantener el valor de los productos y recursos el mayor tiempo posible en la economía, generando el mínimo residuo».

3. Elche creativo

Proponen «crear un entorno y una cultura favorable a la creatividad y la innovación» y plantean «la moda y el diseño vinculados a la industria de la fabricación de calzado y sus componentes» de los que dicen son «un elemento singular y característico de Elche que se tiene que potenciar al máximo». El informe habla de las tres universidades, del CEEI, el Parque Científico, la Escuela de Organización Industrial y el INESCOP. «La ampliación de Elche Parque empresarial, la ejecución del proyecto de Elche Campus Tecnológico y la promoción de Elche Ciudad para Invertir, son actuaciones estratégicas para potenciar el ecosistema innovador».

4. Economía creativa

Los empresarios entienden que también hay un entorno urbano «atractivo para la creatividad y la innovación y para el surgimiento y desarrollo de las industrias culturales y creativas». Y añaden que «La ciudad vive en paralelo a esta economía creativa. Reactivar el centro de Elche con proyectos y lugares donde poder aterrizar los proyectos y las ideas surgidas en la Universidad pueden reactivar y acercar la ciudad (...) Es importante ser creativos y cuidar también los edificios emblemáticos, dándoles uso, rehabilitándolos y haciendo de nuestro municipio un lugar donde pasear y disfrutar».

5. Elche digital

La propuesta de los empresarios dice que «es necesario aplicar políticas que fomenten la formación y el reciclaje continuo de la mano de obra ilicitana para incrementar sus niveles de cualificación y emprender campañas de sensibilización en todos los sectores para promover la adquisición de competencias digitales».

6. e-Administración

Al respecto dice el documento: «La brecha digital es uno de los 7 problemas y obstáculos del desarrollo urbano de Elche, que se han identificado en Edusi» y propone «favorecer la accesibilidad y mejora de la administración electrónica y desarrollar la plataforma Elche Smart City».

7. Industria 4.0

Para los empresarios es el «sector clave para el desarrollo económico» y plantean «la fabricación flexible, el big data, la robotización y automatización de procesos, el internet de las cosas, la comunicación M2M, la sensorización de equipos, la realidad virtual aumentada, los sistemas ciberfísicos, la fabricación digital, la computación y la ciberseguridad».