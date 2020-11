Rita Mari Coves ha cedido la presidencia de Elche Acoge a Paco Cámara después de pasar 30 años al frente. El nuevo presidente llega en un momento crucial, en el que la crisis se ceba, más si cabe, con las personas migrantes.

P Tras 30 años Elche Acoge cambia de presidente, ¿cómo ha llegado a este nuevo reto?

R Me he dedicado toda la vida a los movimientos asociativos. Y ahora, que he terminado mi trayectoria laboral, quiero seguir haciendo actividades. He participado en los cursos de adultos de la Universidad Miguel Hernández y la presidenta saliente [Rita Mari Coves] me ofreció hace un año formar parte de Elche Acoge. Empecé en el Rincón de las Culturas de Carrús haciendo repaso escolar con los niños y he seguido colaborando durante los meses de confinamiento.

P ¿La pandemia ha cambiado mucho las prioridades de ONG como Elche Acoge?

R La crisis sanitaria hace que vayamos todos con el paso cambiado y ahora las prioridades son otras en nuestro caso para cubrir las necesidades más básicas de los migrantes. Hay meses en los que atendemos más de sesenta demandas a diario y a 600 familias les hemos dado vales de alimentación gracias al Ayuntamiento y empresas colaboradoras. La pandemia está dificultando la integración de los migrantes y la convivencia comunitaria.

P ¿Qué tareas realizan ahora?

R Continuamos con nuestra labor en la medida que la crisis sanitaria nos deja seguir adelante. Atendemos, asesoramos y formamos a las personas migrantes y los refugiados. Recibimos constantemente a personas en nuestra ciudad y ponemos en marcha programas de integración y sensibilización para ellos, así como las clases de castellano, la asesoría jurídica o la oficina de empleo. Todas las pequeñas ayudas, así como el voluntariado, son bien recibidas. La pandemia nos ha puesto mil obstáculos para lograr una migración digna y segura.

P ¿En qué aspectos concretos notan el perjuicio del covid-19?

R En las clases de repaso escolar, por ejemplo, hemos tenido que cambiar la forma de trabajar porque ya no podemos hacerlas con 30 niños como antes. Con las de aprendizaje de castellano para adultos nos está ocurriendo lo mismo. Nos faltan voluntarios porque ahora hay que trabajar con grupos más reducidos. Las necesidades económicas también son mayores para no dejar a nadie en el camino. Tenemos que luchar más para conseguir nuevas subvenciones en un contexto tan delicado como el actual.

P La falta de trabajo también dificulta que las personas migrantes puedan regular su situación en la provincia...

R Al no haber trabajo están perdiendo derechos adquiridos. Hemos detectado un aumento de las personas que están en situación irregular y a ello le tienen que dar una solución las autoridades porque nosotros solo podemos asesorar. Ahora cuesta mucho más hacer trámites y papeleo para todos y lo que vemos es que no se ofrecen soluciones rápidas a las personas que están sin trabajo o no pueden ser contratadas.

P ¿Cómo ven desde Elche Acoge la crisis migratoria que se está viviendo en Canarias?

R España es la puerta de entrada a Europa y la gente que no tiene para comer en su país busca una salida. No se trata de un efecto llamada, estamos hablando de hambre y de buscar soluciones. No es descartable que lo que está sucediendo en Canarias tenga repercusión en nuestra provincia. Lo podemos vivir pronto aquí y en Andalucía al tratarse de las regiones más cercanas a África.

P En el caso de Elche, ¿los mayores problemas están focalizados en el barrio de Carrús?

R Carrús es el barrio en el que más habita la inmigración y es donde más problemas puede haber, sí. Hay muchas necesidades de trabajo y vivienda. El año pasado, sin ir más lejos, encontramos empleo a cerca de 200 personas. También hay necesidades de alimentación, formación y asesoramiento jurídico. Hay personas que quieren regresar a su país y no lo pueden hacer por una cuestión burocrática. Nosotros contamos con 17 técnicos que responden a todas estas cuestiones sociales pero los trámites no son ágiles para nada.

El Ayuntamiento de Elche ensalza la labor de la ONG

Con gran sensibilidad hacia las cuestiones sociales, y más en un momento de crisis sanitaria y económica como el actual, el equipo de gobierno ilicitano está al lado de entidades como Elche Acoge, les muestra su apoyo y no desaprovecha la oportunidad de ensalzar la labor que realizan en beneficio de la convivencia en la ciudad. Prueba de ello es que, recientemente, el alcalde, Carlos González, acompañado por los ediles Mariola Galiana y Mariano Valera, recibió en el Ayuntamiento a la presidenta saliente de Elche Acoge, Rita Mari Coves, y a su sucesor, Paco Cámara.