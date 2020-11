La Junta de Gobierno Local ha aprobado esta mañana el presupuesto municipal para el año 2021, un documento que pasará por comisión de pleno el próximo 14 de diciembre y que se aprobará en el pleno ordinario del 21 de diciembre. La concejala de Gestión Tributaria y Financiera, Patricia Macià, ha explicado las líneas generales del presupuesto acompañada por el edil de Comercio y Desarrollo Rural, Felip Sànchez. Tal y como ha explicado Patricia Macià, se trata de un presupuesto que se caracteriza por su enfoque inversor, con un capítulo de inversiones asciende a 24,2 millones de euros. No obstante, el presupuesto cuenta con varias partidas pensadas para hacer frente a la crisis del covid como una de dos millones de euros para ayudas a diferentes sectores económicos.

Según ha señalado la responsable del área financiera del Ayuntamiento, el presupuesto municipal consolidado asciende 239.101.459 euros. La previsión de ingresos asciende a 199.640.994 euros, lo que supone un incremento del 1,62% respecto a las previsiones iniciales de 2020. Según ha explicado Macià en la previsión de ingresos las transferencias de capital aumentan en un 66% por las subvenciones que el Ayuntamiento va a recibir en concepto de Edusi y Edificant. También suben los ingresos por participación del Estado. Por contra, se reducen los ingresos corrientes por tasas e impuestos. En el presupuesto de gastos, que también asciende 199,6 millones de euros destaca el incremento en el capítulo de personal, por la aplicación del incremento salarial del 0,9% contemplado en los Presupuestos del Estado.

“El capítulo de inversiones asciende a 24.2 millones de euros, como fórmula de implicación municipal en la reactivación económica en estos tiempos de pandemia” ha explicado Macià quien ha añadido que “es necesario destacar los proyectos en ejecución que van a continuar en 2021 aunque no se reflejen como tal en el presupuesto del próximo ejercicio, pero cuya financiación y trabajos continúan en 2021, caso de los centros sociales de las pedanías de Torrellano, El Altet y Arenales; las inversiones financieramente sostenibles de mejora de asfaltado y aceras en todo el municipio con 5.4 millones; obras en instalaciones deportivas, plataformas únicas; instalaciones semafóricas; las obras de reforma y mejora del polideportivo de Altabix…”

En cuanto al gasto corriente Patricia Macià ha declarado que “hemos distribuido el presupuesto de gasto corriente según las necesidades del momento actual, aportando mayor presupuesto a aquellas áreas que resultan para el equipo de gobierno prioritarias”. De acuerdo a estas directrices, el área de Alcaldía baja un 36’45% con respecto a 2020, por ejemplo, protocolo pasa de 100.000 euros a 40.000. Comunicación sube un 5’19%, es decir 20.000 euros más que se destinan a campañas de sensibilización de igualdad y campañas del Covid.

“Educación sube un 7’43% sin contar el mantenimiento de colegios y de la jardinería de los centros escolares. Aumentan las ayudas asistenciales educativas hasta 60.000 euros y se incorpora una partida de suministro de material higiénico y sanitario de colegios con 25.000 euros. En Escuelas Infantiles se incrementa en 10.000 euros la adquisición de material sobre todo de prevención del COVID”, ha apuntado Macià.

En cuanto a Seguridad Ciudadana, se incrementa la partida de chalecos antibalas en 40.000 euros, se incrementa la aportación al Consorcio de Bomberos en un 6’8%, aumenta el departamento de Emergencias en un 40% con los servicios preventivos, que pasan de 120.000 a 180.000 euros.

Prevención de Riesgos Laborales incorpora una partida de 311.000 euros de material diverso para combatir el covid o el área de Informática se incrementa un 65% con la incorporación de una partida de Servicios Cloud para disponer de información en la Nube.

Bienestar Social

Patricia Macià ha explicado que una de las áreas reforzadas es la de Bienestar Social que se incrementa en un 13’4%, es decir, aumenta en casi 1,2 millones de euros. “Hemos dirigido el esfuerzo en esta área para incrementar las partidas de Ayudas de Emergencia Social de 2,2 millones a 2.950.000 euros; el comedor social sube de 165.000 a 200.000 euros y el de Altaufik, de 38.000 a 50.000 euros. También se incrementa el convenio con Cáritas que asciende a 217.000 euros y el servicio de Ayuda a Domicilio, que pasa de 2.420.000 euros a 2.662.000 euros, 242.000 euros más. Los recursos de alimentación social pasan de 150.000 a 200.000 euros y Sadif Intervención Familiar pasa de 480.000 a 528.000 euros. También se incrementa la cantidad destinada los convenios con Cruz Roja y Elche Acoge”.

La partida para Política de Mayores sube un 4% debido a la inclusión del programa de envejecimiento activo con 30.000 euros. También el área de Sanidad se incrementa en un 5’69% para aumentar las partidas de campañas de sanidad, por prevención del Covid y del Plan de Salud. Además, se aumenta el contrato de desinsectación en 29.000 euros para incluir la fumigación del mosquito tigre.

El departamento de Fiestas reduce su presupuesto en un 40’4% debido a que muchas de los actos festeros no se van a poder celebrar por la pandemia. Ese presupuesto se ha redirigido a otras partidas más prioritarias. El área de Deportes se mantiene casi igual con un pequeño incremento de 1’96%. En el área de Urbanismo, se crea de nuevo una partida de actividades de promoción de Capitalidad Verde Europea y se presupuesta el convenio con la Acequia Mayor del Pantano por 70.000 euros.

El Palmeral

La partida destinada a Parques y Jardines se incrementa un 29’37%, que se dirige sobre todo a la creación de una partida de mantenimiento y poda de palmeras en vía pública con 240.000 euros, 60.000 euros más para la conservación de zonas verdes, 80.000 euros para la mejora de la jardinería de instalaciones educativas y 50.000 euros más para la conservación de juegos infantiles.

Limpieza

Macià ha señalado que en el área de Limpieza se incrementa la aportación a la recogida de residuos sólidos urbanos, de 7’5 a 9’9 millones de euros y la de limpieza de vía pública pasa de 15’9 a 16’6 millones de euros. Además, se incrementa en cerca de 600.000 euros uno de los contratos de limpieza de colegios. La partida de mantenimiento de colegios se incrementa nuevamente este año hasta los 300.000 euros (cifra que contrasta con los 100.000 presupuestados en 2015).

Ayudas a la producción cultural local

El área de Cultura baja un 19’7% pero se mantienen las partidas de los contenedores culturales como el Gran Teatro, con 160.000 euros o la partida de actividades y mantenimiento de L’Escorxador que alcanza los 85.000 euros. Los convenios se mantienen y se incrementa hasta los 80.000 euros el del Museo de Puçol, además de incluir de nuevo la partida de 15.000 euros para la creación de la fundación. Como novedad de cara a los próximos presupuestos se crea una partida de ayuda a la producción cultural local de 30.000 euros.

En el área de Promoción Económica y Comercio, lo más destacado es la partida de ayudas covid de 2 millones de euros que se distribuyen en 1.850.000 euros en ayudas genéricas y 150.000 euros de una nueva partida de Bonos Comercio ayudas Covid.

Continúan las subvenciones de Elche Emprende de 200.000 euros y las del programa Elx Emplea con otros 200.000. También se ha incluido en el presupuesto la parte correspondiente al Ayuntamiento para sufragar los programas de formación y diferentes talleres de empleo.

El área de Comercio sube un 64% al incorporar los bonos comercio, una partida para premios, la iluminación de Navidad y los 200.000 euros para la dinamización comercial.

En cuanto a Participación, el área sufre un recorte de, 53’7%, quedándose las diferentes partidas con el mismo importe que este año tras los recortes.

Baja la deuda municipal

La responsable del área financiera ha indicado que la deuda del Ayuntamiento con los bancos a través de operaciones de crédito ha ido reduciéndose de forma notable desde 2015. “Hemos pasado de una deuda con bancos de 117’3 millones de euros a tener una deuda de 19’6. Hemos reducido en cinco años 97’7 millones de euros”.

“Vamos a continuar invirtiendo en obra y servicios, reduciendo la deuda a la mínima expresión, ofreciendo más y mejores servicios sin recortes y apoyando a los sectores de la población más vulnerables con ayudas sociales y a los sectores sociosanitarios, culturales, medioambientales y empresariales con ayudas económicas y con los convenios de colaboración que se mantienen o se incrementan en su mayoría”, ha señalado Macià.

En busca de consenso

Patricia Macià ha dicho que el Equipo de Gobierno inició el pasado 17 de diciembre los contactos con los distintos grupos políticos municipales con el objetivo de lograr el mayor consenso político. “Tengo que decir que la respuesta no ha sido la misma y mientras que la portavoz de Ciudadanos y el edil no adscrito han presentado propuestas, algunas de las cuáles se han incluido, el PP se ha negado a hacer aportaciones ya que dijeron que si no bajábamos los impuestos no negociaban”.

“En definitiva, se trata de un presupuesto con marcado carácter social, sensible con la actual situación de emergencia, pensado para afrontar la crisis con mayor inversión, más recursos en la parte social y económica, que contempla una nueva contrata del servicio de limpieza y que no olvida el mantenimiento y mejora del espacio público. Un presupuesto que está a la altura del actual momento social y económico”, ha concluido la concejala.

Compromís

Por su parte, Felip Sànchez ha destacado que “venimos de un año 2020 inesperado con una pandemia que ha causado estragos en todos los ámbitos. Esto ha generado un empeoramiento en la vida de muchas familias que han entrado en riesgo de vulnerabilidad social, lo que nos llevó a redirigir los presupuestos de 2020 para dar respuesta a estas personas. Derivamos recursos para la emergencia social y el mantenimiento de la actividad económica y pusimos en marcha inversiones para generar empleo. Esto es una realidad que hemos trasladado al año 2021 y a su presupuesto”.

Según Sànchez “este Equipo de Gobierno continúa realizando un ejercicio de responsabilidad y realizamos una previsión de cuentas públicas de alto contenido social que atienda las urgencias y las nuevas necesidades que ha generado la covid”.

Para ello, el concejal ha insistido en que “incrementamos las partidas para Bienestar Social hasta alcanzar los 10 millones de euros, algo fundamental para garantizar la dignidad e igualdad de toda la ciudadanía”.

Sostenibilidad

Felip Sànchez ha explicado que el presupuesto también recoge partidas para incrementar las acciones de sostenibilidad, caso de instalar la energía solar en la totalidad de colegios. También inversiones de eficiencia energética en edificios municipales.

“Además, vamos a seguir impulsando la movilidad sostenible, una de las herramientas más potentes que tenemos para hacer frente a la emergencia climática y a la creación de entornos más amables, seguros y saludables para las personas”, ha apuntado el concejal.