¿Cuando se va a construir el Palacio de Congresos en Elche?,¿finalmente irá en Carrús?,¿qué usos va a tener el edificio? Estas son algunas de las preguntas que afloraron entre más de una decena de representantes de asociaciones vecinales de los barrios y las pedanías que ayer se reunieron en el Centro de Congresos, el único que hoy por hoy tiene la ciudad, precisamente para debatir sobre algunos de los proyectos que se barajan para el término municipal. Esta jornada de participación estuvo organizada por la Federación de Asociaciones vecinales Dama d’Elx y aunque en el orden del día de esta asamblea había una quincena de puntos fue este futuro proyecto cultural el que más interés suscitó y donde más tiempo se intervino buscando reacciones. También se trataron otras cuestiones como los carriles bici a colación del último tramo realizado en la avenida Juan Carlos I, así como los presupuestos participativos, que según la propia edil de Participación Ciudadana, Puri Vives, será un nuevo modelo de presupuestos con la intervención de las propuestas de la federación. Así lo señaló en el encuentro sin entrar en detalles y teniendo en cuenta que para el próximo ejercicio no habrá partida destinada a esta forma de participación ciudadana. En esta asamblea abierta se expuso, además, la problemática derivada por la pandemia en cuanto a la asistencia sanitaria así como las dificultades con las que se encuentran los vecinos para ser bien atendidos de forma presencial o por la vía telefónica en ciertos centros de salud.

En cuanto al Palacio de Congresos, Bernardo Sánchez como presidente de la Federación de asociaciones vecinales ya presentó hace unos días la nueva plataforma en defensa del proyecto para Carrús y señaló que esta asamblea servía para posicionarse, «porque no podemos quedarnos esperando y hay que tener una postura activa para participar», en respuesta a una vecina que no le encontraba el sentido a opinar ahora de forma prematura sobre este proyecto, del que se desconoce cómo se materializará y en qué plazos. De igual forma, algunos de los asistentes propusieron que este palacio de Congresos también tenga una parte social para que parte de las instalaciones puedan aprovecharse como sede de asociaciones vecinales cuando no haya ciclos de congresos y más eventos, según señalaba Gabriela Grau, de la asociación de vecinos Centro-Avenida.

Pedro Martínez, presidente de la asociación de vecinos de El Toscar reseñó que el actual centro de Congresos se queda pequeño y «creemos firmemente que Carrús reúne todas las condiciones (...) estamos dispuestos a hacer toda la fuerza que se pueda», agregó.

De igual forma, algunos reiteraron la importancia de «descentralizar las acciones de la ciudad, y que haya participación para que este proyecto también revierta en la economía local», apuntaba Javier Fernández, de la asociación de vecinos de Altabix, que también apuesta por Carrús siempre que esta infraestructura se integre en el barrio y repercuta en la zona. En este punto coincidían desde la asociación de vecinos de El Raval, desde no quieren que esta gran inversión se convierta «en un mamotreto que nos explote en la cara».

La jornada de ayer vino a sustituir el Día de Convivencia Vecinal que todos los años celebra la Federación, que esta vez no ha podido tener más asistentes para cumplir con el protocolo sanitario para prevenir contagios de covid-19. El encuentro se retransmitió en directo por las redes sociales para que los vecinos pudiesen también participar desde casa y el descanso lo amenizaron los músicos Miguel Ángel Ros y Victoria Meneses con sus instrumentos de cuerda. Después se cerró la jornada con un taller de dinamización que tenía la misión de reforzar el tejido vecinal ilicitano. El experto Juanma Flores les puso ejemplos prácticos y se les orientó para conseguir que las administraciones puedan tomar más en cuenta a los colectivos cuando hacen alguna petición y que tengan más vías de actuación.

Más juventud y digitalización, retos de los colectivos

Incentivar que los jóvenes participen más en las asociaciones vecinales y que estos colectivos den un paso más hacia la digitalización. Estos son algunos de los retos que tienen por delante las agrupaciones en barrios y pedanías. Por ello expertos ayer impartieron un taller para enseñar claves de dinamización así como para conseguir que las administraciones les hagan más caso.