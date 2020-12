Más de la mitad de las denuncias que llegan al Juzgado de Violencia de Género de Elche estás impuestas por agentes de Policía, a través de sus atestados al intervenir directamente o por la llamada de algún familiar de la víctima o por personal sanitario, que remite de oficio el parte de lesiones a la Ciudad de la Justicia en cuanto detectan a una mujer que ha sido agredida. Así se desprende del último informe del Consejo General del Poder Judicial, que revela que durante el tercer trimestre solo el 48,1% de los atestados policiales relacionados con la violencia machista había sido iniciado por una denuncia de la víctima.

De hecho, el 24,3% de las denuncias presentadas se hicieron de oficio, por intervención directa de la policía, mientras que otro 10,4% se inició a raíz de un atestado iniciado con la denuncia de un familiar de la mujer maltratada. En los últimos años, gracias a los protocolos aplicados en los diferentes protocolos aplicados en los hospitales y centros de salud, los profesionales cuentan con múltiples herramientas para detectar estos casos, que han ido creciendo en los últimos años hasta alcanzar el 16,1% de las denuncias presentadas. En este punto, cabe destacar que estos partes remitidos por los centros sanitarios a los juzgados no corresponden directamente a consecuencias de las agresiones, sino que una buena parte de ellas se detectan en atenciones derivadas de otras causas, ya sea mediante la detención del médico de cabecera a la hora de realizar alguna exploración, o tras pasar consulta. Así, muchas de ellas también son detectadas en Urgencias, cuando la víctima acude a tratar algún golpe que trata de camuflar con cualquier otro accidente pero el personal sanitario lo considera sospechoso.

Fuentes judiciales aseguran que estos datos representan «la lucha activa que desde las administraciones se está realizando para acabar con esta lacra social». Prueba de ello son las unidades especializadas tanto de la Policía Nacional como de la Policía Local que se encargan específicamente de realizar el seguimiento de las víctimas para garantizar su seguridad y que el agresor cumple con las medidas cautelares decretadas por los juzgados. Ambos cuerpos policiales tienen en seguimiento a cerca de 500 mujeres, señalan las mismas fuentes.

El número de denuncias se ha mantenido estable en el último año, tras años de ascenso precisamente gracias a la labor de policías, sanitarios y a la conciencia social, que han sacado a relucir más casos ocultos.

El 94,9% de los juicios acaba en condena

Setenta y cinco de los 79 hombres juzgados en el último trimestre han sido declarados culpables

El 94,9% de los casos de violencia de género que llegaron a juicio en el tercer trimestre del año resultaron con una condena para el acusado. Así lo recoge el Consejo General del Poder Judicial en su informe de actividad de julio a septiembre. En ese periodo pasaron por los tribunales 79 hombres y 75 fueron condenados. Esto no quiere decir que todos los denunciados sean condenados, ya que esta estadística solo recoge los datos de quienes acabaron sentados en el banquillo tras la instrucción judicial.

Los tribunales también decretaron en el último trimestre 11 sobreseimientos libres y otros 25 provisionales. En cuanto a los sobreseimientos libres, 10 de ellos fueron porque el hecho denunciado no era constitutivo de delito, mientras que en otro caso no se encontraron «indicios racionales de haberse cometido delito», recoge el informe. En cuanto a los sobreseimientos provisionales, contra los que cabe recurso, todos fueron por «no resultar justificada la perpetración del delito». Fuentes judiciales señalan que en muchas ocasiones es difícil acreditar las lesiones, bien porque la víctima se decida tarde a denunciar o porque en el caso de agresiones verbales o amenazas es la palabra de uno contra la del otro, y es difícil encontrar testigos. Lo que sí resaltan desde el juzgado es que no se ha registrado en el último trimestre ninguna denuncia falsa.