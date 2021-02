La resiliencia es la capacidad que tienen las personas de anteponerse a las adversidades que se les presentan en la vida diaria, luchar contra las amenazas o algún conflicto. Águeda Mogedas se ha propuesto que este concepto llegue claro como el agua a la población. Esta psicoterapeuta afincada en Elche ha lanzado un programa de entrevistas en sus redes sociales con el que persigue visibilizar historias de personas que no lo han tenido fácil pero han sabido saltar las barreras, recomponerse y ser exitosas en el mundo del deporte o el arte, entre otras muchas disciplinas.

El proyecto se llama «Resilientes» y recién puesto en marcha pretende ser un canal digital en el que muchas personas puedan verse reflejadas o animadas por los testimonios de los entrevistados. La primera emisión hace unos días tuvo como protagonistas a María José Martínez y a su hija Sara Marín, reconocida gimnasta olímpica ilicitana que triunfó en el mundial para deportistas con Síndrome de Down y que ha cosechado infinidad de títulos a nivel nacional por su disciplina.

«Quiero hacerle el homenaje a esos padres que desde el amor incondicional hemos vivido ciertas experiencias», apunta Mogedas mientras relata el caso de María José. Primero sufrió cuando a su primera hija le detectaron un retinoblastoma en el ojo derecho, por lo que tuvieron que extirparlo y sustituirlo finalmente por uno de cristal «y en lugar de hundirse y cobijarse en la pena se impulsó» para luchar también por su segunda hija, Sara «para que fuese lo que es con medallas y premios para aburrir».

Con ello intenta que otros progenitores que se encuentren en una tesitura similar tengan un referente en el que ampararse y una motivación cada viernes a partir de las 22 horas en su perfil personal de Instagram y Facebook, y próximamente en la página de su asociación «Yo soy Inclusive Art».

Al hilo de esta historia cuenta que hasta mayo tiene concertadas diversas entrevistas entre las que aparecerán una niña con Asperger que fue víctima de bullying en el colegio y canalizó su problemática a través del dibujo. Otras de las invitadas serán la medallista olímpica Tania Lamarca o el grafitero internacional Dollar One, «que ayuda a pandilleros a cambiar, porque él empezó en el plano negativo y lo transformó todo para que no caigan». Entre otros próximos invitados está también Antonio Luis Martínez Pujalte, como director de la Cátedra de Discapacidad de la Universidad Miguel Hernández, ya que pretende visibilizar que hay espacios que trabajan la inclusión y la mejora de la empleabilidad para as personas con discapacidad. El valor de esta iniciativa, apunta, es fomentar las cualidades de las personas a pesar de lo que cargan o han cargado a las espaldas para que, por ejemplo, una silla de ruedas o el pasado no hable por ellas.

Esta profesional confiesa a INFORMACIÓN que este se trata de su proyecto de vida y que va ligado a otros programas que a lo largo de los años ha desarrollado «porque soy otra resiliente y moriré aprendiendo».

Apunta, además, que la gran mayoría de la población ha sufrido los efectos adversos de la pandemia de coronavirus debido al confinamiento y que puede ser un golpe de realidad, porque recuerda que hay una parte de la población que durante mucho tiempo han experimentado un encierro en sí mismos por ser discriminados.

Desfile inclusivo

Águeda Mogedas fundó la asociación «Yo soy inclusive art» desde donde partió en 2018 la Fashion Weekend de inclusión en Elche, el primer desfile de alta costura con personas con diversidad funcional que pretendía romper con los cánones de belleza que quedan estereotipados. La asociación la forman María José Fernández, Susana Romero y ella, y no han podido poner fecha a la nueva edición debido a la pandemia.

Esta experta también creó una hermandad de asociaciones para trabajar con otros colectivos y que personas en riesgo de exclusión social puedan desarrollar sus facetas más artísticas. En este punto espera que la crisis sanitaria se minimice para poder lanzar la Semana del Arte Inclusivo y dar rienda suelta, así, a la creatividad.