Elche urge a la Diputación Provincial que se mejore "contundentemente" la seguridad vial en la carretera de Matola (CV-865) que da acceso a colegios como Els Garrofers. Desde el ejecutivo local aseguran que tras la última ampliación del colegio y con el tejido industrial que hay en la zona hay unos altos niveles de tráfico que no están bien regulados. Según Héctor Díez, portavoz de la junta de gobierno, "con el cole hay grandes concentraciones de padres y se crean situaciones de riesgo". Por ello han reclamado por escrito al órgano provincial que se estudie cómo mejorar la seguridad vial. "Que se instalen infraestructuras, como podrían ser rotondas, semáforos, isletas...) por lo que no nos oponemos a ninguna medida porque la señalización no es suficiente", ataja el edil.