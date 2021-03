3.200 profesores se han vacunado entre el viernes y sábado en Elche

El pabellón Esperanza Lag fue durante el viernes y el sábado un ir y venir de profesores para vacunarse, donde no hubo ninguna novedad reseñable y la agilidad fue la nota destacada de un proceso muy bien organizado y con muchos sanitarios implicados, pero que al final fueron menos de los que cabría esperar pues se han inmunizado 3.200. Hay que recordar que quedan dos días más, el miércoles y el jueves, para seguir con este proceso. En un principio, había más de 9.300 docentes y no docentes citados a este acto de 97 centros educativos tanto públicos como privados como concertados. Personal administrativo, de comedor o conductores de autobús se beneficiaban también de la inoculación. Como se recordará era voluntaria y, aunque al final la Conselleria de Educación y la de Sanidad no puso impedimentos para que aquellos profesores que hubieran pasado la enfermedad se volvieran a vacunar, el porcentaje ha quedado algo bajo. En otras comarcas, según un portavoz de la Conselleria de Educación, la vacunación ha rondado entre el 80 y el 85% de total.