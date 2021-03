Pimesa inicia la comercialización de las 90 viviendas del tercer bloque de San Antón

El tercer bloque está compuesto por 50 pisos con dos dormitorios y 40 con tres. "Libres de barreras arquitectónicas y con el mayor nivel de clasificación energética", explicó en una comparecencia el alcalde esta mañana. El inmueble que se realiza dentro de la reconstrucción del barrio, que realmente desaparece porque los bloques de casas bajas han sido sustituidos por torres de más de diez alturas, ha supuesto una inversión a las arcas públicas de más de cinco millones de euros. Carlos González explicó que en abril, "vamos a comenzar la comercialización a los vecinos originarios de San Antón", es decir que solo aquellos que hayan residido en él tendrán la posibilidad de adquirir un inmueble en este momento del proceso.

El regidor aprovechó para explicar que con la finalización del tercer bloque se ha alcanzado las 284 nuevas viviendas. El primero, con 74 pisos, está entregado y habitado; el segundo, que es el más grandes de todos, cuenta con 120 viviendas; y el que ahora se ha finalizado, con 90 más. El alcalde se refirió a "la regeneración de un barrio degradado" al referirse a este proyecto municipal del que se viene hablando desde hace muchos años.

En lo que a nuevas iniciativas se refiere, el consejo de administración aprobó el pliego de construcción del cuarto edificio de San Anton, aunque se desconoce qué imagen tendrá, aunque el alcalde anticipó que será "un edificio moderno en consonancia con la actuación de Pimesa, que supondrá 54 nuevas viviendas y que representa una inversión de más de 3,7 millones de euros". Sumando, el regidor dijo que cuando esté concluido se habrá llegado a los 348 pisos, impulsados por Pimesa, "para la regeneración del barrio, que es una de nuestras principales actuaciones y que es una iniciativa que redunda en el dinamismo del sector de la construcción y por lo tanto significa generación de empleo, como cada vez que el Ayuntamiento invierte en este sector, lo que tiene efectivos multiplicadores en nuestra economía". En la misma reunión se aprobó el pliego de condiciones de unas obras por 46.000 euros para este cuatro bloque. La prevision con la que trabaja el consejo de administración es que pueda comenzarse la construcción en el cuarto trimestre de 2021, "continuamos avanzando en la renovación del barrio de San Antón".

Carlos González explicó que al mismo tiempo que la venta de pisos del tercer bloque se va a poner en marcha "un pliego de comercialización de productos inmobiliarios y entre ellos tres locales del barrio de San Antón, en los edificios ya construidos que se ofertarán en la modalidad de alquiler con opción a compra o bien en venta, para dinamizar la actividad comercial, que es otro objetivo municipal. No solo es mejorar la calidad de vida sino introducir el factor de dinamismo comercial con actividades en la zona".

Casa de las palomas

Con relación a la Casa de las Palomas, el alcalde añadió que se ha reconstruido con los elementos protegidos del edificio original. Se trata de una construccion de 198 metros cuadrados en planta baja y alta, con 320.000 euros de inversión. "Es una casa modernista de principio del siglo XX y de acuerdo al catálogo de edificios tenía protección ambiental. Se ha llevado a cabo la reconstrucción". El regidor no pudo evitar referirse a Elche Campus Tecnológico, "una iniciativa puesta en marcha para favorecer empresas de la nueva tecnología. Elche Campus Tecnológico es una realidad que contribuye a la diversificación económica en ese proceso que se está produciendo de las empresas tecnológicas y su recolocación en la provincia y queremos que también esté en Elche".

Cuentas y beneficio

Por ultimo se vieron las cuentas anuales de 2020 , "en un año extremadamente dificil para la actividad económica por la pandemia y la repercusión que está ha tenido sobre las actividades de Pimesa", dijo González. No obstante para Pimesa se cerró el pasado año con un beneficio de 32.000 euros, "modesto que hay que analizar en el contexto de la nueva realidad económica y empresarial en la cual se ha desenvuelto en 2020". El alcalde destacó que "Pimesa no ha realizado ningún ERE, pese a tener más de cien trabajadores, no se han producido recortes, y se han adoptado decisiones para ayudar a personas vulnerables. Han cumplido la función social que le tiene encomendado el Ayuntamiento de Elche. Ha sido capaz de mantener la rentabilidad en unos niveles aceptables. Su situación es muy sólida". Según Carlos González, el auditor emitió una opinión favorable "sin ninguna salvedad, lo que es el reflejo de la gestión seria y rigurosa que llevamos a cabo". Por lo que se refiere a volumen de negocio se ha producido un incremento hasta los 9,6 millones de euros por los 9,3 millones del ejercicio anterior. "La reflexión que hay que hacer es que con esos recursos que ha movido Pimesa se ha contribuido al dinamismo de la actividad económica".