«La Corredora es el símbolo de la transformación urbana y debemos ser exquisitos»

¿Aún no tienen claro en el equipo de gobierno si en la Corredera habrá terrazas?

Venimos hablándolo y tiene que salir una norma especifica para la instalación tanto en la Corredora como en la Plaça de Baix. La discrepancia es sobre un tramo (el de la Glorieta). Llevamos días hablándolo y nosotros no queremos que haya.

Pero no es habitual que ustedes discrepen con el PSOE en público, a través de los medios...

Nos vemos obligados a salir porque aparece (una terraza) un día y se instala sin permiso con dos filas de mesas. Después se redujo. Por eso fue salir. Este es un tema muy sensible. Ha habido un manifiesto de ciudadanos para que se respete al cien por cien el espacio peatonal de la Corredora. Nos jugamos mucho y no queremos que esto sea la calle Castaños (de Alicante), que empezó con dos mesitas. Hay suficiente espacio para conjugar los intereses de la hostelería. No decimos que no haya terraza, solo que se ubique en otro lugar.

Pero desde noviembre, cuando acabó la peatonalización, ya sabían que antes o después se abriría este debate...

La realidad de la calle ha hecho que tuviéramos claro que tenía que ser cien por cien peatonal. El éxito ha sido mayor de lo que esperábamos y eso que estábamos en un contexto de pandemia. Le estamos dando vueltas desde el principio y hemos optado desde Compromís porque el tramo quede peatonal. En la calle Hospital también hay que hacer una transformación. La Corredora es el símbolo de la transformación urbana. Contribuye a que se genere un bulevar comercial en el centro, que es otro objetivo.

¿Y cuál es su objetivo?

El objetivo no es peatonalizar la Corredora, es pacificar el tráfico en el centro de forma global y que la gente se replantee otros medios de transporte. El transporte público tiene que ser competitivo con el privado. Si no hay un carril seguro y ágil la gente no lo usa. Gestionar la movilidad es uno de los elementos más potentes de los ayuntamientos para la transformación urbana.

Ustedes no quieren que esté y el PSOE lo ha autorizado, ¿cómo se resolverá?

Compromís no quiere que esté ahí, que esté en otro punto. Que utilice lo que queda disponible de la Glorieta o de la calle Trinquet. Antes del viernes (cuando abrió) estábamos viendo hasta el detalle mínimo de cómo tiene que ordenarse las terrazas, propuesta de colores, siguiendo el modelo de la Plaça Baix, o el mobiliario.

¿Y esta terraza lo cumple?

No lo sé. Es de una tonalidad muy especifica. Tenemos que hacer las cosas ordenadas. Es viable que haya terrazas y un espacio peatonal, en todos los sitios las hay, pero en todo el tramo no debe haber si no hay garantías. Tenemos pendiente volver a hablarlo para acabar de cerrarlo y aprobarlo en junta de gobierno.

¿Quién cederá?

Nos jugamos mucho en la gestión del centro y tenemos que ser muy exquisitos con el espacio publico. Esto queremos exportarlo al resto de barrios y se tiene que hacer muy bien aquí para que funcione en el resto. Estamos muy satisfechos pese a los problemas que ha intentado poner la oposición, pero el éxito es rotundo. Nadie quiere volver al estado original. La Corredora es un símbolo que ayuda a entender lo que ganamos con esa perspectiva verde del centro. Además, este proceso no acaba en la Corredora seguimos cosiendo al norte y al sur. Así se explica mejor a la ciudadanía qué es humanizar el centro, disfrutar más del patrimonio, del comercio o de un espacio publico.

Sabrá que hay muchas quejas por el paso de bicicletas y patinetes por la Corredora...

Con la ordenanza hemos estado a la espera de la nueva normativa del Gobierno. Nuestra propuesta está lista, incluido el reglamento de sanciones. Estamos elaborando una ordenanza de Movilidad Sostenible que será la que regule a ciclistas y patinetes. Cuestiones como que no pueden pasar por zonas peatonales. Estamos dándole el detalle. Tienen que funcionar los patinetes como las bicicletas porque tienen la consideración de vehículos, pero tienen mucho peligro cuando comparten la vía con vehículos motorizados. Es un medio no contaminante y mejor alternativa que uno a motor y hay que darle una solución.

¿Y no haría falta más control por parte de la Policía Local?

Yo creo que la Policía hace lo que puede con los medios que tiene. Hemos hablado con ellos por la peatonalización de la Corredora y me consta que tienen claro el trabajo, pero nos gustaría más medios para una vigilancia mayor, pero también para los carriles bus. Necesitamos que los ciudadanos sepan que no se pueden usar. Cuando hemos tenido situaciones lo hemos hablado rápidamente con la Policía para que estuviera claro el criterio. Con bicicletas o patines no tenemos accidentes de gravedad, pero sí situaciones de conflicto, porque los usuarios no saben cuáles son sus derechos y sus deberes. Hemos publicado una guía clara, pero nos queda insistir.

¿Ha funcionado el carril bidireccional de Juan Carlos I?

No tenemos medidores de bicicletas en estas vías. No hay una multitud de patinetes y bicicletas circulantes, pero sí hay más y se han reducido los coches y la velocidad y eso ha contribuido a pacificar una calle que actuaba como una carretera nacional. El salto de calidad se verá cuando completemos el carril de avenida de Alicante, esperamos que se licite antes del verano.

¿Cuándo se restringirá el tráfico en el puente de Santa Teresa?

El 60% del tráfico en los puentes no tenía como sentido ir al centro. Este tráfico se tiene que ir a otras rondas y avenidas que lo absorban. A esta zona podrán entrar los vecinos, los comerciantes, la carga y descarga, las personas que vengan a un aparcamiento publico o a un hotel. Se hará con un sistema de cámaras que ya están instaladas y a falta de cabezal. Los ayuntamientos que hemos consultado no tienen una experiencia exitosa. Tienen la tecnología pero después hay que ver cómo se gestiona.

Aun no hay fechas...

Al final lo que buscamos es que el sistema tiene que ser autogestionable y que los usuarios autoricen a quien quieran. Eso es lo que ha retrasado el proceso. La empresa de las cámaras no es contrato menor y se está redactando el pliego para esa contratación. La prioridad es que cuando se ponga que sea con garantías, que lo puedan gestionar de forma autónoma y no se genere problemas a los vecinos. Que esté todo filtrado. Cuando sea el momento se notificará. Que estén tranquilos que se implantará con todas las garantías.