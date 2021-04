La UMH tiene lista una nueva carrera en Moda con el apoyo del sector del calzado

La Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche está trabajando para lograr la implantación a corto plazo de un nuevo grado muy relacionado con su entorno y vinculado a dos de las principales industrias de la provincia: el textil y el calzado. En este sentido, acaba de dar un paso importante ya que el consejo de gobierno de la UMH, máximo órgano de dirección de la institución académica, acaba de aprobar impulsar la carrera que en principio se denominaría grado en Gestión, Tecnología y Moda.

La UMH lleva dos años trabajando en la preparación de estos estudios a fin de que, primero, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y, posteriormente, la Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP) den la autorización oficial para su implantación.

Antes de esto, el Consejo Social de la Universidad Miguel Hernández tiene que dar también el visto bueno, probablemente en una sesión en mayo, antes de remitir la propuesta de estudios a Madrid. La UMH ya cuenta con que la ANECA realizará algunas observaciones, lo que se traducirá posiblemente en introducir algunas modificaciones.

De igual modo, en la UMH prefieren no dar plazos de su implantación, ya que son muchas las cuestiones que influyen en la puesta en marcha de una nueva carrera en el mapa de titulaciones de la Comunidad Valenciana. Lo que está claro es que imposible su puesta en marcha para el próximo ejercicio académico 2021-2022.

El deseo de hacer realidad este grado en Gestión, Tecnología y Moda surge desde la cátedra del Calzado «San Crispín» de la UMH. Sus responsables comprobaron que en A Coruña existía un grado en Gestión Industrial de la Moda que estaba funcionando muy bien. Así las cosas, desde Elche contactaron con la Universidad da Coruña y recabaron todo tipo de información para intentar hacer algo parecido en la provincia.

María José López, vicerrectora de Transferencia e Intercambio y de Conocimiento, explica que desde la universidad gallega recalcaron lo importante que había sido para ellos reunirse con expertos de cada una de las fases de la cadena de valor dentro del grupo Inditex para hacer el mejor plan de estudios posible.

Esa misma idea es lo que la UMH ha venido haciendo desde hace meses aprovechando aquí precisamente la presencia, en este caso, de Tempe (claramente vinculado a Inditex).

Así por tanto, no solo se ha tenido como referencia el plan de estudios de la citada universidad gallega, además de atender a otros programas de «fashion management» a nivel internacional, sino que a Tempe se le ha pedido su opinión sobre si veían preciso la necesidad de formar personal en este sentido. La respuesta fue clara: sí. Y es que Tempe, al igual que otras mercantiles del sector del calzado, suele atender a perfiles cercanos a Administración y Dirección de Empresas, pero sin perder de vista que tengan también algún conocimiento de la industria zapatera o de la moda.

Con este bagaje, la UMH ha querido preparar un plan de estudios vinculado a la moda que mezcle la gestión con la tecnología y que, además, contara con el apoyo del instituto Sixto Marco, un referente en temas de diseño de calzado, pero también con la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (Avecal) y la Asociación Española de Empresas de Componentes y Maquinaria para el Calzado y la Marroquineria (AEC). De todos ellos, y también de Inescop (Centro Tecnológico del Calzado, en Elda) de los sindicatos UGT y CC OO, de otras empresas potentes del calzado y del Ayuntamiento de Elche, se han conseguido cartas de apoyo para aupar aún más esta carrera.

La economía circular, la sostenibilidad y, por supuesto, el calzado son algunos de los signos que marcarán este futuro grado, uno de los pocos en toda España.

Transferencia de conocimiento y ajustarse al entorno

«Si no hubiéramos tenido el apoyo empresarial y del entorno no hubiéramos seguido adelante», reconoce la vicerrectora María José López, quien indica que este grado podría atraer a numerosos alumnos puesto que no está muy implantado. Asimismo, recuerda que las universidades se tienen que ajustar a las necesidades del entorno (sin perder de vista la importancia del textil en Alcoy y del calzado, no solo en Elche) y contribuir a la transferencia de conocimiento. La Universidad de Elche ya tiene elaborada la memoria final, así como las 43 posibles asignaturas a impartir.