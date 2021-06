El Sindic archiva la queja por irregularidades en El Hondo

Desde AHSA no entienden esta decisión «más aún que el Sindic de Greuges considere que la denuncia de que varias resoluciones, aprobadas en 2017, que incumplen el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Natural de El Hondo, se trate de una ‘mera disconformidad o desacuerdo con una resolución administrativa, o con los criterios de organización y funcionamiento de los servicios públicos’». Según los ecologistas, el Sindic, considera un «criterio de organización el flagrante incumplimiento del PRUG, en unos planes de ordenación cinegética plagados de irregularidades, que van desde la autorización a matar mas del doble de aves de las permitidas, a que funcione desde 2015 un coto, dentro del Parque Natural, que no cumple con los requisitos necesarios o que se permitan prácticas cinegéticas no autorizables.