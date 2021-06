El PP pide al pleno de Elche que se oponga a los indultos de Sánchez

El Partido Popular de Elche llevará al pleno municipal su rechazo contra los indultos que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere llevar a cabo contra los condenados por sedición. Así lo ha anunciado este martes el presidente y portavoz del PP, Pablo Ruz, tras presentar la moción del grupo municipal, respaldando así a la dirección del partido y a Pablo Casado, para la sesión plenaria que tendrá lugar dentro dos semanas. Esta será una de las dos peticiones que hagan los populares en pleno, donde el equipo de gobierno permite dos aportaciones por grupo desde el inicio del mandato, algo que en la última ocasión hizo que el principal partido de la oposición se marchara de la convocatoria.

Ruz ha declarado, tras llevar su partido varios días recogiendo firmas en la calle, que “el presidente Sánchez y su gobierno no esconden su voluntad de indultar a unos condenados que no solo no han mostrado ni un ápice de arrepentimiento sino que han dejado claro (tanto en el juicio, al ejercer su derecho a la última palabra, como en declaraciones posteriores) que tienen intención de reincidir en los delitos cometidos”. El portavoz del PP ha recordado que "tanto Fiscalía como el Tribunal Supremo se oponen rotundamente a los indultos que quiere Sánchez”.

Pablo Ruz ha justificado que presentan en Elche esta moción que tiene que ver con un asunto nacional porque “queremos expresar nuestro respaldo incondicional y absoluto del pueblo de Elche a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico español como garantes de la integridad y unidad de la nación y del estado de derecho y la democracia y así decir alto y claro no a los indultos a los condenados, no a la impunidad". En segundo lugar, la otra razón que ha dado es que "con esta moción, queremos mostrar nuestro apoyo sin fisuras a la labor que realizan todos los días los diferentes tribunales de justicia españoles, con especial mención al Tribunal Supremo, de manera independiente, responsable y sometidos únicamente al imperio de la ley como establece nuestra Constitución”.

El portavoz del PP ha dicho que "es importante que el Gobierno de España respete la independencia de las diferentes instituciones del Estado y las decisiones judiciales por lo que queremos que el Pleno muestre su rechazo a conceder indultos a aquellos que han vulnerado no solo nuestra Carta Magna sino también otras leyes españolas y que, como han dicho de manera reiterada, pretenden reincidir en el delito de sedición”.

También ha querido invitar a todos los ilicitanos a que "se acerquen a las mesas que el Partido Popular ha puesto en el Ayuntamiento para firmar contra estos indultos y que no se claudique frente a los golpistas", ha concluido.