Uno de cada diez vacunados en Elche renuncia a ponerse la segunda dosis

Aproximadamente uno de cada diez personas que se vacunan en el término municipal de Elche no acude a su cita para ponerse y completar la segunda dosis. Ya sea por un motivo u otro, lo cierto es que resulta curioso que aquellos que accedieron a vacunarse inicialmente, no culminen luego el tratamiento con la, habitualmente, segunda inoculación, según ha podido saber este medio de fuentes sanitarias.

Este porcentaje del 10% que no acude a por la segunda vacuna, se convierte en un 25-30% si hablamos de los que ni tan solo acuden a la primera cita para la que son convocados. Es decir, casi tres de cada diez personas, sean negacionistas o no, no se presentan ni cuando se les indica en el SMS que reciben ni tampoco más tarde, en un posterior llamamiento de repesca.

Otro dato a tener en cuenta es que con la llegada de julio, mes en el que muchos tienen vacaciones, no se ha notado que haya aumentado el número de personas que no acuden a vacunarse. No se nota la diferencia.

Y a la pregunta de si hay algún grupo de edad más «propenso» sobre el resto hasta ahora en no ir a vacunarse, lo cierto es que las autoridades dicen que hasta la fecha no se puede asegurar que exista diferencia entre las cohortes de edad.

También se están dando muchos casos de ciudadanos que acuden antes o después de su hora, pero en el mismo día para el que fueron citados, y no encuentran ningún problema para ser atendidos, al menos en lo que respecta en el «vacunódromo» de IFA.

Por otro lado, se asegura por parte de las autoridaes que las dosis no administradas en el día se almacenan para su posterior utilización.

Asimismo, cabe aclarar que aquellos que se hayan vacunado contra el covid pueden donar sangre, siempre y cuando hayan transcurrido, al menos, 24 horas desde la vacunación y que no exista sintomatología asociada a la misma.

Elche se ha situado en las últimas horas en 156 casos por cada 100.000 habitantes y en apenas dos semanas se han detectado más de 366 casos nuevos.