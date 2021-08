Parques 3.0 en Elche

La tendencia en Elche en los últimos tiempos está girando en torno a la remodelación de los espacios infantiles para que aumenten su seguridad y sobre todo se de un salto tecnológico para que los menores no sólo se lancen por el tobogán y se balanceen en los columpios, si no para que también agudicen el ingenio con las nuevas tecnologías. El gran exponente se vio hace apenas unas semanas cuando se inauguró la nueva zona de juegos del Parque Municipal cuando se cumplían más de 30 años desde que no se renovaba este entorno.

Hace unos días, además, la concejalía de Modernización del Espacio Público presentaba el proyecto de lo que son otros ansiados juegos en l’Hort del Monjo. Ya decía Héctor Díez como edil del área que el objetivo de esta obra era ofrecer a los niños de 6 a 15 años un área temática y deportiva para divertirse más allá de los tradicionales toboganes o columpios que se pueden encontrar en cualquier parque convencional.

Es por ello que a nivel municipal destacaban en esta presentación que la apuesta es por juegos «que ayuden a desarrollar las capacidades motoras de los más pequeños, con diferentes actividades de trepa, escalada y equilibrio». Para esta actuación se necesitarán más de 15.000 euros ya que entre los fines está la renovación del caucho del parque por materiales actualizados a las nuevas normativas.

Desde el bipartito ponían finales de septiembre como fecha clave para que los escolares puedan hacer uso de él por lo que la obra se ejecutará pronto. Posiblemente sea un reclamo, al igual que lo ha sido la zona de juegos del Parque Municipal, enclave que claramente se ha revitalizado con la inversión que se hizo. No hay ni una tarde en la que no haya multitud de niños disfrutando de los juegos.

En el caso del Monjo se van a construir juegos de barras, una escalada con cuerda y una rampa con distintos tipos de soporte de agarre. «Pretendemos que Elche deje de tener los mismos juegos en todos los barrios y en todas las pedanías. Que se apueste por alternativas modernas que sigan la tendencia que hay actualmente a nivel nacional y que sean temáticos, que cada zona de Elche pueda tener juegos diferentes», puntualiza el titular de Parques y Jardines.

A nivel municipal ya apuntaron que se ha invertido en 2021 más de medio millón en la modernización, mejora y mantenimiento en múltiples parques de la ciudad y están previstas más renovaciones a final de año en zonas como la Plaza de la Glea-Marina y el Jardín de Andalucía en El Toscar.