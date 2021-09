La Policía multa a una edil por conducir con el permiso caducado desde junio de 2020

La Policía Local sancionó el pasado día 12 a la concejala de Vox, Aurora Rodil, por conducir con el permiso caducado desde junio de 2020, según la información del atestado, en el cual los agentes reflejan que la edil les preguntó si cobraban algún tipo de incentivo por interponer denuncias de circulación. La intervención de los policías se produjo sobre las ocho de la mañana en la calle Doctor Caro cuando el vehículo de la concejala intentó adelantar por la izquierda en una vía de un solo carril, golpeando con una de las ruedas el bordillo. Según el informó accionó el claxon porque el coche que le precedía iban demasiado lento, según la versión de los agentes.

El atestado de los agentes es especialmente minucioso y da detalles que, en teoría, no serían necesarios para una simple multa de tráfico. Así explica que Rodil se identificó como concejala de Vox en el Ayuntamiento y les manifestó su malestar por su actuación. Según los agentes, la edil «enalteció» la labor que presta el Cuerpo Nacional de Policía, con respecto al trato que estaba recibiendo por parte de dos funcionarios de la Policía Local. El atestado añade que estaba nerviosa y alterada y que no se subía a la acera por lo cual los policías le dijeron que lo hiciera por su seguridad, a lo que les contesó que no tenían que decirle lo que tenía que hacer porque ella tambien se consideraba autoridad. Durante la elaboración del atestado y que se quejó de que tardaran 20 minutos en elaborarlo, lo que le había impedido llegar a un servicio religioso.