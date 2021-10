Roban a un jugador del Elche y a otros tres vecinos junto al Hogar Provincial

El primer susto tuvo lugar a mediados del mes de agosto. Eran casi las tres de la madrugada cuando el perro de uno de los vecinos de la calle Hogar Provincial, que une la N-332 con el centro asistencial, se puso a ladrar con energía. El dueño del inmueble se despertó y bajó a comprobar qué estaba pasando. En ese momento vio pasar una luz por delante de la puerta principal, pero después de quedarse una hora despierto y vigilando, tras dejar de observar movimiento, decidió retirarse. El susto se lo llevó la mañana siguiente, cuando se percató de que habían subido a la primera planta de su casa a través de una reja, y de ahí habían pasado a la segunda, reventando para acceder una puerta de hierro y otra de madera.

Los ladridos del perro ahuyentaron a tiempo a los ladrones y Joaquín Martínez, el propietario, no tuvo que lamentar ninguna pérdida, más allá de los desperfectos. Ese mismo día fue a interponer la correspondiente denuncia y los agentes se desplazaron hasta su vivienda para tomar huellas.

Sin embargo, sus vecinos, octogenarios, no tuvieron tanta suerte la noche del incidente: de la vivienda de Martínez habían saltado a la contigua, y allí sustrajeron dinero y otros objetos de valor, según explica el propietario.

Una semana más tarde entraron a casa de otro de los moradores. «Salió a cenar y cuando volvió le habían quitado ordenadores, móviles y otros objetos de valor», explica Joaquín, que asegura que los ladrones actuaron durante ese periodo de tiempo tan reducido porque «habían vigilado antes y lo tienen todo controlado».

El último robo se ha producido en los últimos días. En este caso a uno de los jugadores de la plantilla del Elche, al que le habrían roto la ventana accediendo con la ayuda de un apoyo como una escalera y le habrían sustraído al menos un objeto con importante valor económico. El club ha preferido no hacer ningún comentario al respecto por tratarse de un asunto personal.

«Yo duermo con un ojo abierto y el otro cerrado. Nos acompañamos entre nosotros, pero es una zona solitaria, de un chalet a otro hay muchos metros de parcela», cuenta Martínez. El vecino asegura que no hay presencia policial en la zona y critica que los vecinos «no tienen seguridad alguna». «No he visto pasar a una patrulla ni de día ni de noche. No tenemos ningún servicio por parte del Ayuntamiento de Alicante», añade el afectado.

La Policía Nacional niega un «aumento» de los casos y se pronunció solo sobre uno de estos episodios de robo en la zona, en el que «se llevaron cosas de valor». La Concejalía de Seguridad del Ayuntamiento de Alicante, preguntada por esta situación de inseguridad en la calle Hospital Provincial, no hizo ningún tipo de valoración al respecto.