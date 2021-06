Roban dinero y joyas de madrugada en la urbanización Bonalba de Mutxamel con la familia dentro

Gran susto el que se han llevado esta mañana una familia con una casa situada en la urbanización Bonalba, en Mutxamel, al descubrir que les habían robado durante la noche sin ellos enterarse.

Así lo relata el propietario de la casa, M.S. Al apagarse las luces del jardín, "a las dos de la madrugada, han intentado entrar averiguando por donde podían hacerlo". Las cámaras de seguridad del jardín confirman que ha sido a las 2:04. A esa hora, aparecen dos personas, "uno intenta entrar, luego otro fuerza una puerta de pvc con cristal de seguridad y sistema antiecierre".

M.S indica que cree que entraron por una ventana pero dice "no estar seguro porque el bombín de la puerta también está forzado". Una vez dentro, los ladrones han robado dinero, joyas y unos relojes, que se encontraban en la plata de arriba, en la habitación de al lado de la de matrimonio, donde estaban durmiendo M.S. y su mujer. "No hemos oído nada, no nos hemos enterado y dormimos con la puerta abierta", señala.

Del robo han sabido alrededor de las 8.30h de la mañana, cunado "mi mujer ha bajado a la plata de abajo y ha visto su bolso tirado, la cartera abierta y todas las tarjetas en el suelo, junto a una caja de relojes que estaba en la planta de arriba. La bajarían para no hacer ruido y se han llevado los de mayor valor", destaca M.S.

Raudos han avisado a la Guardia Civil y seguidamente, se han personado en el domicilio los agentes de criminalística para tomar fotos. Huellas no han tomado porque en las imágenes de las cámaras se ve que quienes entraron anoche a la casa, llevaban guantes". Los propietarios han cifrado el robo en 10.000 euros.

El temor de M.S. y su mujer no era otro que sus hijos, de 17 y 15 años, quienes sí estaban despiertos y en sus respectivas habitaciones. De hecho, el joven de 15 años, "estaba despierto en la habitación de al lado y lo ha escuchado todo, no ha salido al pensar que era su madre la que estaba por la casa. No sé que hubiera pasado sí hubiese salido, no quiero pensarlo".

Más tranquilo, M.S. pide a los vecinos que se mantengan con los ojos abiertos, "vivimos en tiempos muy extraños. Nosotros estábamos dentro de la casa y no nos hemos dado cuenta. Se ve que esta gente son profesionales", agrega el propietario de la vivienda.