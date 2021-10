Otro juzgado de Elche tiene que localizar a la edil socialista Puri Vives con un edicto en el BOE

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó hoy miércoles el nombre de la concejala socialista Puri Vives, responsable entre otras áreas municipal de Tercera Edad, porque el juzgado de Primera Instancia número 8 de Elche está intentando realizarle una notificación, lo que ha sido imposible en el domicilio que tiene como particular. Esta es la segunda vez que el BOE trae a colación del nombre de la edil por este motivo, porque no la localizan en su casa. La anterior fue el pasado mes de agosto. Cuando esto sucede, que no pueden notificar algo a un ciudadano, los juzgados no tienen más alternativa que publicarlo en el BOE y contar un plazo a partir del cual puede seguir adelante con el procedimiento porque entienden que han hecho todo lo que podían para localizarlo y ha sido imposible por lo que no cabe que aleguen indefensión.

La edil tuvo que responder, precisamente, en el último pleno ordinario sobre esta cuestión después de que el grupo popular considerara que un cargo público, aunque tenga vida privada, tiene la obligación de dar cuenta de cuestiones tan básicas como es el hecho de explicar por qué un juez no puede localizarla para entregarle una notificación por la imagen que de ello se da de la clase política en general. Tanto el PSOE como Compromís consideraron que sacar adelante una cuestión personal de la concejala suponía un linchamiento político. De la misma opinión fue, también, la concejala de Vox, Aurora Rodil, quien días antes tuvo un incidente con la Policía Local de Elche porque conducía con el carné caducado desde hacía más de un año.

A comienzos de mandato, INFORMACIÓN publicó que Puri Vives tiene embargado parte del sueldo para pagar una deuda generada como avalista de su pareja. Desde entonces, el Partido Popular sostiene en público que se han acumulado más deudas y que ha tenido varios requerimientos judiciales para el pago, lo que no habría realizado. Los populares llegaron a elevar a 300.000 euros las reclamaciones judiciales de la edil y a pedir explicaciones al alcalde de Elche, Carlos González, por permitir que la edil ni siquiera recoja las notificaciones.

Fuentes socialistas, que en todo momento han respaldado a la edil, aseguraron que Puri Vives entró en la lista en 2019 a sabiendas de sus problemas económicos, lo que no fue óbice para que ocupara el puesto número 12, que a priori no entraba más que en las quinielas de los más optimistas para coger acta de concejal. Pero al final así fue. El regreso a la política activa de Puri Vives se produjo en 2019 después de dimitir en el primer mandato con Carlos González como cabeza de cartel del PSOE. Fue cuatro meses después de coger el acta, en octubre de 2015, cuando dirigía el área de Aperturas y, según aseguró, por motivos personales. Posteriormente se supo que su marido tenía una empresa sin licencia, lo que se asoció a la decisión de abandonar como concejala y, también, como diputada provincial por el PSOE. En este mandato, apenas ha tenido visibilidad la gestión de Vives entre los socialistas.