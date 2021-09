Puri Vives: «Si tengo que pedir perdón por sacar a mi familia adelante, lo pido»

Puri Vives comenzó diciendo que nada tenía que ocultar. «Se están diciendo falsedades. Pertenece a una etapa anterior como avalista solidaria, al igual que todo autónomo corre riesgos, a veces en la vida las cosas salen bien y otras mal y se arriesga el patrimonio de toda su vida», dijo la edil. «Es mi caso y desgraciadamente el de mucha gente», reconoció y descartó que eso haya influido en su gestión municipal. Continuó explicando la concejala de Transparencia que fue avalista en un negocio familiar y repitió que nada tenía que ver con su gestión en el gobierno municipal. «Estoy ejerciendo mi cargo con responsabilidad y esto no ha repercutido. Desde diciembre de 2019 mi sueldo está embargado cada mes para afrontar esta cuestión». Reconoció haber recibido notificaciones por el juzgado, dijo que alguna no la ha recibido no ha sido por su mala fe, descartó rotundamente estar evitando a la justicia.

Puri Vives explicó que cuando hizo su declaración de bienes desconocía que tuviera que poner en su pasivo sus deudas como avalista a terceros. Y aseguró que en la mañana del lunes pidió rectificarlo y lo entregó al secretario municipal. «Soy humana como ustedes y si tengo que pedir disculpas por sacar a mi familia adelante las pido y nada tiene que ver. Con total honestidad», finalizó Vives. En su segundo turno de intervenciones, la edil socialista acusó al PP de haber querido aprovechar su situación privada para hacer un linchamiento con ella. Todos los partidos políticos la apoyaron, tanto sus compañeros de gobierno que aplaudieron tras finalizar su discurso, como la oposición.

Apoyo unámime

La portavoz de Ciudadanos, Eva Crisol, dijo que esta comparecencia carecía de sentido, dio su apoyo a la edil socialista, calificó la situación de «paredón», en alusión a la actitud del PP. También la portavoz de Vox respaldó a Vives, «todo el mundo tiene problemas en su vida privada y no es justo que juzguen a una persona», dijo Aurora Rodil. Para Compromís fue injustificable la línea que se cruzó ayer con la concejala de Transparencia. «Intentar sacar rédito político de la situación económica de alguien de la corporación no merece calificativo», señaló su representante, Esther Díez. El edil no adscritos, Eduado García Ontiveros abandonó directamente el pleno. El alcalde, Carlos González, también se pronunció y afeó al PP sus política y su estrategia «bochornosa».