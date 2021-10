Del abismo a la oportunidad

«Te ven con 40 años y una hija y las empresas parece que te cierran la puerta, pero ahora siento seguridad y tengo la tranquilidad de saber que puedo». María José Gómez, jienense afincada en Elche, perdió su empleo de limpiadora hace dos años y desde entonces no ha encontrado una oportunidad laboral, que con la pandemia de coronavirus aún se recrudeció más.

Es una de las veinte alumnas que hace un mes inició el primer curso de formación en carnicería y pescadería que Cruz Roja Elche ha implantado en la ciudad de forma presencial, y que por ahora resulta un proyecto pionero de la organización a nivel nacional. El objetivo es que personas desempleadas de larga duración puedan optar a estos puestos tan demandados en la actualidad en el mundo de la alimentación. La iniciativa se ha realizado en la nueva aula social que Cruz Roja recientemente ha rehabilitado en el edificio de López Mezquita.

Los expertos apuntan que hoy por hoy apenas hay formación externa en este sentido por lo que las empresas están encontrando dificultades para dar con personal cualificado en el corte y preparación de carne y pescado.

«Llevamos años planteando en la asamblea el curso porque son muchos los comercios que nos solicitaban perfiles, que son importantes, en especial en ciertas campañas como Navidad», apunta María Aránzazu Bres Hernández, técnica del plan de empleo de Cruz Roja Elche, que espera que al celebrarse en estas fechas el curso pueda motivar que la campaña navideña sea un cebo para optar a un puesto.

La formación es teórico-práctica, de 100 horas, y acabó esta semana tras el arranque el pasado 13 de septiembre. La mayoría de aspirantes procedían de la propia bolsa de Cruz Roja aunque también dieron visibilidad a la iniciativa desde otras entidades como Cáritas o Elche Acoge, por lo que se ha producido una diversidad en el grupo. Desde jóvenes de no más de 20 años hasta mayores de 45 y de diferentes procedencias. Aunque la mayoría son de nacionalidad española, también han tenido participantes de Venezuela o Siria.

Antonio Ramón Guilabert, presidente de la asamblea local de Cruz Roja, apunta que proceden del sector comercial, calzado o limpieza. El 75% de las participantes son mujeres que en su mayor parte entraron a trabajar como limpiadoras del servicio doméstico y se quedaron en paro al decretarse el estado de alarma por el coronavirus.

Lo importante de la iniciativa es que «salgan del hoyo cuando no encuentran solución», y vean que pueden ser válidos para desenvolverse en otros ámbitos profesionales.

Rafa Boix es uno de los alumnos. Lleva más de un año en el paro, tiene dos hijos y su mujer sólo trabaja a media jornada. «Me vi obligado a vivir en casa de mis padres porque no podíamos afrontar un alquiler. Este curso es una oportunidad porque conocidos siempre me decían que si supiera de carnicería entraría ya a trabajar», apunta este ilicitano de 43 años. Entiende que el oficio que ha estado aprendiendo le será muy útil para tratar de encontrar una estabilidad laboral, ya que su último trabajo fue en el ámbito del control de plagas «pero sólo me llamaban por temporadas».

Yolanda Izquierdo, formadora, apostilla que «los alumnos se ven motivados porque ven una salida. Empezaron sin saber nada y han cogido las nociones básicas de los tipos de carne y pescado y de corte». En este punto explica que esta figura debe tener una buena formación porque «por ejemplo si una carne buena no se corta bien no sale jugosa y tierna».

Cruz Roja ha financiado con 7.000 euros esta iniciativa y espera apoyos de empresas para las siguientes ediciones. Por ahora están planificando también un curso de charcutería y corte de jamón que podría llegar en 2022, además de continuar con las formaciones en logística o marketing digital.