Más de 30 años al servicio de la comunidad educativa del colegio Ramón Llull de Elche

Hoy ha cumplido 65 años el conserje José María Torregrosa Trives, y lejos de querer jubilarse, él quiere y agradece poder seguir al servicio de la comunidad escolar del colegio Ramón Llull de Elche, ya que se encuentra psicológicamente y físicamente en perfectas condiciones para desarrollar las tareas de su puesto que tan ejemplarmente ejecuta.

Su gran valía profesional y personal al servicio del Ayuntamiento de Elche durante más de 30 años ha sido reconocida simbólicamente por todo el profesorado, alumnado y familias en el día de su cumpleaños. Ha habido tarta para alumnado, profesorado y demás personal del centro.

Y se ha elaborado un libro como regalo, con dibujos y escritos de todos los niños y niñas y sus compañeros y compañeras del colegio.

José María lleva trabajando como portero escolar desde la década de los 80 en el centro escolar ininterrumpidamente. Como profesional, no es un conserje al uso, aparte de sus labores del puesto como custodia de llaves, control de entradas y salidas, etc. también colabora desinteresadamente con pequeños trabajos de mantenimiento en el centro de carpintería, fontanería, electricidad, etc.

La población a la que atienen en el centro es muy diversa culturalmente y con un porcentaje de 25% de alumnado extranjero. Cuando una familia llega por primera vez al colegio, José María les atiende en su lengua, ya sea francés, árabe, inglés... Es la mejor carta de presentación, y qué decir de su hospitalidad y amabilidad con todos y todas. Es muy querido y apreciado por toda la comunidad educativa y el barrio donde se encuentra ubicado el colegio.