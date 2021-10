Sí sabe, pero no contesta

El equipo de gobierno lleva dos jornadas sin pronunciarse sobre las insinuaciones lanzadas por el Partido Popular acerca de que los trabajos de exhumación en el Cementerio Viejo de Elche podrían haberse realizado sin contrato. Esta sombra de sospecha no ha podido ser despejada aún por el ejecutivo, el cual se remite a una posible rueda de prensa que podría dar la edil de Cultura, Marga Antón, este miércoles para aclarar las dudas.

El caso es que fuentes del Ayuntamiento reconocen con la boca pequeña que hay algo que no se ha hecho correctamente. Si atendemos a la versión del PP, no hay contrato. Es decir, se habrían empezado los trabajos al menos de manera irregular administrativamente hablando.

Según fuentes del Ayuntamiento, hasta dos técnicos se habrían negado a firmar un contrato menor de obra y servicio, alegando que excedía de los 15.000 euros la cuantía a abonar. Por lo tanto, se tenía, a priori, que haber acudido a otra fórmula, dando cabida a que otras empresas pudieran presentar sus propuestas.

El caso es que poco antes del pasado 15 de agosto la empresa Drakkar Consultores, que ha llevado a cabo otras actuaciones similares en otros camposantos, comenzaba los trabajos para la exhumación de, al menos, 14 víctimas del franquismo. Los cuerpos podrían llegar a ser hasta 15 o 16 y los restos óseos que se encuentran en este lugar eran vecinos de la propia ciudad, Crevillente y Aspe que fueron fusilados en un consejo de guerra a mediados del año 1939.

Estos trabajos son posibles gracias a la subvención de la Generalitat al Ayuntamiento por un importe de 32.643,38 euros en dos anualidades, lo que supone el 82% de la cantidad solicitada por el consistorio ilicitano para esta actuación a, en concreto, la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática. Lo que ocurre es que el proceso para contratar a esta empresa podría no haberse conducido adecuadamente.

El hecho de que el equipo de gobierno lleve dos días esquivando las preguntas de los periodistas, algo que no es nada habitual en este equipo de gobierno, y que la empresa encargada de los trabajos no quiera hacer declaraciones y se remita al Ayuntamiento, hace pensar que el PP podría no ir mal encaminado en su denuncia, que hizo pública en el pasado pleno del lunes harto de requerir copia del contrato sin éxito.

Los populares van a esperar a conocer las explicaciones del ejecutivo antes de estudiar si judicializan esta cuestión.