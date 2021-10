En directo: Elche asiste hoy a la aprobación de la ley de Protección del Palmeral

Ha abierto el debate, la diputada de Podemos, Naiara Davó, quien ha destacado que a lo largo de los últimos 35 años la realidad ha modificado el Palmeral. Defiende una visión integradora en el espacio urbano. "No olvidar que el Palmeral no puede ser solo un paisaje urbano ni solo un sistema agrario, debe ser un todo", ha señalado. "Frente a modelos depredadores, es vital ampliar la protección", ha añadido. Ha destacado el debate serio y riguroso para configurar esta ley que no ha recibido ninguna enmienda a la totalidad.

Miriam Turiel, diputada de Vox, ha destacado la necesidad de una nueva redacción del texto. Sin embargo, considera que es ineficiente y que no cubre las necesidades para preservar el Palmeral como se merece. El grupo parlamentario ha visto un texto precario y ha anunciado que va a abstenerse. Lamenta que no hayan aceptado sus enmiendas. "Toda protección es poca", ha dicho. Vox ha defendido su postura contra el aumento de integrantes del Patronato, de la junta rectora y de la comisión técnica. "No hace falta aumentar el número de integrantes, nadie ha sabido dar un argumento sólido para defender este incremento", ha dicho. También ha vuelto a criticar que tenga que haber paridad de hombres y mujeres en estos organismos.

Desde Ciudadanos, su diputado Emigdio Tormo, se ha referido al Palmeral de Elche como "anciano" para resaltar la importancia de que exista un consenso entre todos con el fin de contar con la mejor ley de protección. "Hay un bosque milenario y delicado que no se ha cuidado como se merece", ha señalado el ilicitano. Se ha referido al picudo rojo y al urbanismo depredador como los males más recientes de este Patrimonio de la Humanidad, a la falta de colaboración de lo público y lo privado y de esto último ha hecho responsable a la izquierda. Ha avanzado que votarán que sí, aunque ha reconocido que hay cuestiones que se quedan en el tintero.

Por parte de Compromís, su diputada Aitana Mas, ha destacado las bondades del "oasis en medio de un clima árido", de un "paisaje exótico", de un "entorno mágico"... Ha resaltado la implicación que va a tener la Generalitat Valenciana en financiar los gastos del Palmeral y en los efectos positivos que tendrá la nueva ley para salvaguardarlo.

El Partido Popular, con su diputada Elisa Díaz, ha dicho que se queda vacía porque no fija un plazo para contar con un plan director sin el cual no tiene ningún sentido esta ley. También ha dicho que niegan la participación de colegios profesionales y que no concreta la financiación, porque cierra la puerta a la iniciativa privada. "Sin colaboración público-privada el Palmeral corre peligro de desaparecer". Ha añadido que "van a aprobar cinco enmiendas solo nuestras y nos quedan otras 30 para mejorar la ley". Ha dicho que no van a tolerar que permitan unos usos que entrañan prohibición. "No se admite ampliar construcciones si la iniciativa es privada, si el 80% de los huertos van a pasar a manos públicas, cuando hay un 70%, dejan todo claro", ha señalado. La diputada del PP ha arremetido contra la justificación de expropiar a propietarios "cuando exista peligro de cometer infracciones, incluso antes de cometerlas". Ha culpado al Botànic de "ideología sectaria". "Con el Palmeral actual, Pedro Ibarra tampoco aprobaría esta ley" ha señalado la popular, quien ya ha avanzado que "cuando entremos a gobernar cambiaremos esta ley".

Desde el Partido Socialista, el diputado Francis Rubio, ha reconocido estar contento por cómo se ha desarrollado esta ley y ha dicho que los ilicitanos no van a perdonar la "pequeñez política". Ha agradecido a los colectivos y particulares que han participado desinteresadamente en la redacción de la ley y al diputado de Ciudadanos, Emigdio Tormo. El ilicitano ha pedido a todas las formaciones arrimar el hombro para "legislar sobre algo único en Europa".