La plantilla de limpieza del Hospital General de Elche y de los centros de salud adscritos al departamento ha iniciado movilizaciones para defender «un servicio de calidad» después de que los cambios organizativos que ha impuesto Ferrovial, la adjudicataria desde agosto, estén generando el malestar de los trabajadores porque, aseguran, «el único criterio que obsesiona a la empresa es el beneficio económico».

Según explica el comité, la empresa ha realizado una serie de cambios organizativos que han incidido muy negativamente en la prestación de los distintos servicios, como la supresión de puestos de trabajo y contratos, repartiendo la carga entre el resto de empleados; no cubrir las jubilaciones producidas desde que la empresa obtuvo la adjudicación; no cubrir las bajas por enfermedad; y no cubrir las ausencias por vacaciones, días de libre disposiciones y permisos justificados a los que la plantilla tiene derecho».

El comité de empresa pretende que la Conselleria de Sanidad, «que tanto ha alabado y agradecido al personal de limpieza sanitaria su predisposición y trabajo en la era pandémica» actúe ahora como garante y tutela de las condiciones sociales y laborales de la plantilla.